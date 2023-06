Nhật định hướng thúc đẩy phát triển công nghiệp quốc phòng

Các giàn phóng tên lửa đất đối không Type 03 và tên lửa chống hạm Type 12 (phải) của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản ở tỉnh Okinawa ẢNH CHỤP MÀN HÌNH KYODO

Hãng Kyodo ngày 28.6 đưa tin chính phủ Nhật Bản vừa công bố hướng dẫn phát triển ngành công nghiệp quốc phòng, với mục tiêu kêu gọi các công ty tư nhân và viện nghiên cứu tham gia chế tạo các thiết bị tiên tiến như robot có kích thước bằng côn trùng và vật liệu tự sửa chữa.

Tài liệu hướng dẫn đưa ra các ví dụ về công nghệ dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng thực tế trong vòng một thập niên, được đúc kết dựa trên 3 tài liệu then chốt về chính sách an ninh đưa ra hồi tháng 12.2022. Trong số các tài liệu này có Chiến lược An ninh quốc gia dài hạn.

Các ví dụ đề cập 12 lĩnh vực công nghệ được cho là có tầm quan trọng trong việc bảo vệ quốc gia, bao gồm sóng vi ba năng lượng cao và laser chống máy bay không người lái (UAV). Ngoài ra, tài liệu còn nhắc đến những rào cản như việc ứng dụng sóng điện từ để giảm tác động của các vụ tấn công.

Dù nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện "các cách tiếp cận mới khác với trước đây" do nguồn nhân lực và tài chính hạn chế của chính phủ, hướng dẫn cũng cho biết Bộ Quốc phòng muốn chia sẻ quá trình phát triển với các công ty để tăng cường "khả năng dự đoán" của họ.

Trong số các ví dụ khác được liệt kê trong hướng dẫn là việc sử dụng hình ảnh ba chiều để hiển thị hình ảnh lập thể khiến kẻ thù nhầm lẫn và việc sử dụng não bộ cùng khoa học nhận thức khi huấn luyện các sĩ quan chỉ huy.

Ngoài ra còn có cam kết thành lập một tổ chức nghiên cứu và phát triển mới trong Cơ quan Mua sắm, Công nghệ và Hậu cần, bộ phận mua sắm vũ khí của Bộ Quốc phòng Nhật, dù chưa đề cập thời điểm cụ thể.

Chiến lược Quốc phòng, một trong ba tài liệu về chính sách an ninh, nêu rõ Nhật sẽ "công khai thông tin chiến lược về các lĩnh vực công nghệ mà nước này sẽ tập trung, cùng triển vọng nghiên cứu và phát triển".