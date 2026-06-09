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Giới trẻ

Nhặt được ví tiền chị bán cơm đi trả lại ngay: 'Vì có phải của mình đâu'

Thanh Đa
Thanh Đa
09/06/2026 14:35 GMT+7

Chị chủ quán cơm ở TP.HCM nhặt được ví tiền rơi mang lên công an trình báo. Chị từ chối chia sẻ nhiều về bản thân bởi chị tâm niệm: "Nhặt được thì trả lại người ta thôi, có phải của mình đâu".

Chị chủ quán cơm: "Nhặt được thì tôi trả, có phải đồ của mình đâu"

Nhớ lại câu chuyện ngày hôm ấy, chị Vũ Thị Liên kể chuyện đang chở con đi chơi thì chị thấy chiếc ví nằm lăn lóc bên vệ đường. "Con tôi nhặt lên bảo: trong ví có tiền. Tôi chở con chạy thẳng qua Công an xã Hiệp Phước trình báo", chị Liên chia sẻ ngắn gọn.

Chị Liên là chủ quán cơm gà trên đường Lê Văn Lương, xã Hiệp Phước. Chị cho biết đây không phải là lần đầu chị nhặt được đồ người khác làm rơi. Chủ quán cơm chia sẻ thêm: "Có lần tôi còn nhặt được 15 triệu đồng, còn nhặt được giấy tờ thì nhiều…Tôi đăng lên Facebook tìm người mất, người ta ghé nhà tôi nhận lại. Tôi thấy sợ nhất là mất giấy tờ. Tiền mất có thể kiếm lại được, chứ giấy tờ mất rất cực, đi làm lại mất thời gian".

Cô chủ quán cơm nhặt được ví tiền rơi: 'Có lần tôi nhặt được 15 triệu' - Ảnh 1.

Công an xã Hiệp Phước trả lại ví tiền đánh rơi cho anh Nguyễn Văn Thắng

ẢNH: CACC

Cuộc trò chuyện của chúng tôi liên tục ngắt quãng bởi chị Liên đang bận rộn bán cơm. "Nhặt được thì tôi trả, có phải đồ của mình đâu mà giữ, tôi thấy bình thường. Người ta tìm lại được ví và giấy tờ là mừng rồi", chị Liên bày tỏ.

Đại diện Công an xã Hiệp Phước xác nhận vụ việc và cho biết trong ví có khoảng hơn 1 triệu đồng, 3 cà vẹt xe, giấy đăng ký xe, thẻ ngân hàng. Chị bán cơm nhặt được ví tiền thì mang lên nhờ công an liên hệ người mất. Qua quá trình xác minh, đã tìm được người mất và hoàn trả lại ví tiền bị đánh rơi.

May mắn nhất là tìm lại được giấy tờ

Chia sẻ với người viết, chị Phùng Thị Thúy Hồng (36 tuổi, xã Bình Chánh) vợ của anh Nguyễn Văn Thắng (36 tuổi, người đánh rơi ví) cho biết hôm mất ví, vợ chồng anh chị rất lo lắng vì trong đó còn giấy tờ xe anh chị mới mua chưa kịp làm thủ tục sang tên.

"Giấy tờ mất chúng tôi rất lo. Chồng tôi về nhà bảo chỉ nhớ lần cuối cùng còn cầm ví là ở quán cà phê. Anh có quay lại quán tìm nhưng không thấy. Anh chạy lên công an trình báo mất ví giấy tờ… May mắn có người nhặt được trả lại chứ mất giấy tờ cực lắm", chị Hồng nhớ lại.

Cô chủ quán cơm nhặt được ví tiền rơi: 'Có lần tôi nhặt được 15 triệu' - Ảnh 2.

Công an xã Hiệp Phước kiểm tra lại ví trước khi bàn giao lại cho người đánh rơi

ẢNH: CACC

Với nhiều người, việc mất giấy tờ tùy thân không chỉ gây thiệt hại về vật chất mà còn kéo theo hàng loạt rắc rối. Không ít người rơi vào trạng thái lo lắng, hoang mang khi phát hiện giấy tờ bị mất, họ phải đối mặt với nguy cơ bị kẻ xấu lợi dụng thông tin cá nhân hoặc mất nhiều thời gian, công sức để làm lại giấy tờ.

Giữa nhịp sống hối hả của đô thị hiện đại, những câu chuyện về lòng tốt vẫn luôn mang đến cảm giác ấm áp và niềm tin vào những điều tử tế, giản dị. Việc tìm công an trả ví cho người đánh rơi của chị chủ quán cơm không chỉ giúp người gặp nạn tránh được những phiền toái mà còn góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự trung thực và tình người trong cộng đồng.


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