Nhặt được ví tiền, chị lao công tìm người đánh rơi trả lại

Ngày 18.5, Phòng an ninh của Trung tâm thương mại Vincom (TP.Huế, Thừa Thiên – Huế) cho biết vừa giúp một nhân viên vệ sinh của trung tâm trả lại chiếc ví nhặt được cho người đánh rơi.



21 giờ tối qua 17.5, chị Trần Thị Thu Sương (nhân viên vệ sinh của Trung tâm đang làm việc trong nhà vệ sinh thì nhặt được một chiếc ví.

Chị Sương và nhân viên an ninh trao lại chiếc ví cho anh Phương QUỐC HÙNG

Bên trong ví có hơn 8 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng, mang tên anh Trần Đức Phương (trú H.Quảng Điền).

Chị Sương mang chiếc ví đi tìm khổ chủ. Sau một hồi không thấy ai, chị đưa đến phòng trực của lực lượng an ninh trung tâm, nhờ hỗ trợ thông báo tìm chủ nhân. Vài giờ sau, anh Phương đã đến phòng an ninh, làm các thủ tục để nhận lại tài sản trong niềm vui.

Tại đây, anh Phương bày tỏ sự cảm kích, gửi lời cảm ơn đến hành động đẹp của chị Sương và lực lượng an ninh tòa nhà. "Khi phát hiện mất ví, tôi rất lo lắng. Nhưng thật may vì gặp được chị Sương tốt bụng. Tôi không biết nói gì hơn ngoài những lời cảm ơn đến chị ấy", anh Phương nói.

Công an gửi thư khen

Trong ngày 18.5, hành động đẹp của một vài người dân TP.Huế cũng đã được lãnh đạo Công an TP.Huế tặng thư khen.

Cụ thể, Trưởng công an TP.Huế đã tặng thư khen chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung (44 tuổi P.Hương Long) và ông Trương Đình Hà (62 tuổi, trú P.Xuân Phú, TP.Huế) vì đã có nghĩa cử cao đẹp: nhặt được của rơi mang đến công an trình báo.

Ngày 1.5, chị Nhung (chủ quán nước) nhặt được 2 chiếc điện thoại của anh Điền Văn Bắc (du khách TP.Vinh, Nghệ An) không may đánh rơi. Sau đó, chị Nhung nhanh chóng mang đến Công an P.Hương Long trình báo. Cùng ngày, lực lượng công an đã xác định người đánh rơi và trao trả lại tài sản cho anh Bắc.

Tương tự, ông Trương Đình Hà cũng nhặt được 1 điện thoại iPhone 11 trước nhà mình và mang đến Công an P.Xuân Phú. Công an P.Xuân Phú xác định người đánh rơi là Nay H' Luyên (quê Đắk Lắk) và làm các thủ tục trao trả.

Công an TP.Huế đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp của chị Nhung và ông Hà, giúp lực lượng công an nhanh chóng tìm lại tài sản cho người đánh rơi, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về đất và người xứ Huế.