Nhặt được ví tiền có hơn 10 triệu đồng, cô giáo mầm non tìm người trả lại

Ngày 2.3, Công an xã Hòa Khương (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) cho biết đã xác minh chủ nhân đánh rơi tài sản, mời đến trụ sở để cô giáo nhặt được ví tiền trả lại.



Trước đó, trên đường đi công tác sáng 29.2, cô Ngô Thị Hà Tiên, giáo viên Trường mầm non Hòa Khương (xã Hòa Khương), nhặt được chiếc ví bên trong có hơn 10 triệu đồng và nhiều giấy tờ tùy thân khác.

Cô Tiên trao trả tài sản cho người đánh rơi NGUYỄN TÚ

Ngay sau đó, cô Tiên mang đến bàn giao cho Công an xã Hòa Khương, nhờ xác minh và trao trả cho người bị mất. Công an xã Hòa Khương đã liên hệ với Công an xã Điện Tiến (TX.Điện Bàn, Quảng Nam), mời chủ nhân chiếc ví đến nhận lại.

Các học sinh bàn giao gói hàng cho công an NGUYỄN TÚ

Trước đó, sáng 21.2, nhóm học sinh Đặng Hoàng Long, Trần Cao Nguyên, Nguyễn Khánh Ngọc, Ngô Nhật Vy, Nguyễn Tiến Thành, Nguyễn Văn Nguyên Khang (cùng học lớp 6/1 Trường THCS Trần Quốc Tuấn, xã Hòa Phong, H.Hòa Vang) trên đường đi học về cũng đã phát hiện gói hàng do một shipper (người giao hàng) đánh rơi trên tuyến đường ADB5 (thôn Dương Lâm 1, xã Hòa Phong).

Khang và Thành đuổi theo người shipper để gọi nhưng không kịp. Sau đó, các em mang gói hàng đến giao nộp cho Công an xã Hòa Phong. Công an xã Hòa Phong tiếp nhận và xác minh trả lại cho người đánh rơi.

Cán bộ Đồn biên phòng Phú Lộc trao lại tài sản cho anh Thắng NGUYỄN TÚ

Vào ngày 23.2, trung úy Nguyễn Trọng Kiên, cán bộ Đồn biên phòng Phú Lộc (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng) trong quá trình tuần tra địa bàn cũng nhặt được 1 chiếc ví da, bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân và tiền mặt.

Trung úy Kiên đã liên hệ Công an P.Hòa Minh (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) nhờ xác minh và liên hệ, trả lại cho anh Mai Tấn Thắng (28 tuổi, ngụ P.Hòa Minh).



Trung tá Trịnh Duy Phòng trao ví da cho anh Lợi NGUYỄN TÚ

Ngoài ra, ngày 20.2, trong lúc làm nhiệm vụ trên đường Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng), trung tá Trịnh Duy Phòng, Đội Cảnh sát trật tự (Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.Đà Nẵng) nhặt được 1 chiếc ví da.

Bên trong ví có một số tiền mặt cùng nhiều giấy tờ quan trọng như giấy đăng ký xe, giấy phép lấy xe, CCCD và thẻ ngân hàng mang tên Phạm Quang Lợi (hộ khẩu ở Quảng Nam, tạm trú tại P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng). Trung tá Trịnh Duy Phòng đã xác minh, liên lạc và trao lại tài sản cho người mất.