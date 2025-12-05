Nhật Kim Anh tiếp tục lên tiếng về ồn ào

Mới đây, ca sĩ Nhật Kim Anh tiếp tục đăng tải đoạn clip mới, lên tiếng về những tin đồn liên quan đến mình. Trong video, nữ diễn viên phim Tiếng sét trong mưa diện đồ đi chùa, cầu cứu khán giả vì những thông tin sai lệch được lan truyền rộng rãi, dù cô đã lên tiếng đính chính.

Động thái của Nhật Kim Anh

Nhật Kim Anh chia sẻ: "Người ta đăng clip bôi nhọ, vu khống, bịa đặt tôi thì lên tới 20 triệu lượt xem, rất nhiều người coi. Trong khi tôi đăng clip đính chính thì chỉ có 900 lượt thích. Tội nghiệp tôi không?", cô trải lòng

Nhật Kim Anh liên tục lên tiếng đính chính trước những tin đồn về mình Ảnh: FBNV

Ngoài ra, giọng ca 8X tâm sự thêm: "Mọi người nếu theo dõi sẽ thấy chính trang bôi nhọ, vu khống tôi thì bây giờ lại dùng chiêu lên xin lỗi, đính chính. Nhưng họ đính chính thì chẳng có ai coi cả. Trong khi lúc tung tin “giật gân” đăng lên thì rất nhiều người coi. Tôi rất mong quý vị khán giả yêu thương tôi hãy chọn lọc thông tin, theo dõi những trang báo chính thống để tiếp nhận thông tin chính xác". Bên cạnh đó, giọng ca Lâu đài cát gửi lời cảm ơn đến khán giả đã yêu thương, tin tưởng mình giữa những tin đồn sai sự thật.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền một số thông tin tiêu cực liên quan đến Nhật Kim Anh. Thậm chí có thông tin cho rằng nữ diễn viên 8X bị bắt hay bỏ trốn, khiến những người hâm mộ của cô không khỏi hoang mang.

Liên quan đến thông tin này, nữ diễn viên 8X đã có động thái lên tiếng đính chính. Cô phủ nhận thông tin, cho biết bản thân và gia đình bị ảnh hưởng bởi những lời đồn đoán không đúng sự thật. Giọng ca Đoạn đường vắng cũng cho hay đã nhờ đến sự hỗ trợ của cơ quan chức năng song vẫn phải lên tiếng trấn an khán giả để mọi người không bị hoang mang.

Thời gian qua, Nhật Kim Anh tập trung chăm sóc con gái vừa chào đời, đồng thời dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật. Giọng ca 8X khẳng định bản thân vẫn say mê với nghề và chờ đợi những vai diễn phù hợp để hội ngộ khán giả. Theo bà mẹ 2 con, điều khiến cô lo sợ hiện tại là việc khán giả quên mình. Cô nói: “Khi mình đi hát mà được mọi người yêu thương, cho dù đó chỉ là một người thôi, mình cũng cảm thấy hạnh phúc”.