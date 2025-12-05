Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Nhật Kim Anh tiếp tục lên tiếng về ồn ào

Thạch Anh
Thạch Anh
05/12/2025 19:06 GMT+7

Vướng phải những tin đồn trên mạng xã hội, Nhật Kim Anh liên tục có động thái trấn an khán giả.

Mới đây, ca sĩ Nhật Kim Anh tiếp tục đăng tải đoạn clip mới, lên tiếng về những tin đồn liên quan đến mình. Trong video, nữ diễn viên phim Tiếng sét trong mưa diện đồ đi chùa, cầu cứu khán giả vì những thông tin sai lệch được lan truyền rộng rãi, dù cô đã lên tiếng đính chính.

Động thái của Nhật Kim Anh

Nhật Kim Anh chia sẻ: "Người ta đăng clip bôi nhọ, vu khống, bịa đặt tôi thì lên tới 20 triệu lượt xem, rất nhiều người coi. Trong khi tôi đăng clip đính chính thì chỉ có 900 lượt thích. Tội nghiệp tôi không?", cô trải lòng

Nhật Kim Anh tiếp tục lên tiếng về ồn ào - Ảnh 1.

Nhật Kim Anh liên tục lên tiếng đính chính trước những tin đồn về mình

Ảnh: FBNV

Ngoài ra, giọng ca 8X tâm sự thêm: "Mọi người nếu theo dõi sẽ thấy chính trang bôi nhọ, vu khống tôi thì bây giờ lại dùng chiêu lên xin lỗi, đính chính. Nhưng họ đính chính thì chẳng có ai coi cả. Trong khi lúc tung tin “giật gân” đăng lên thì rất nhiều người coi. Tôi rất mong quý vị khán giả yêu thương tôi hãy chọn lọc thông tin, theo dõi những trang báo chính thống để tiếp nhận thông tin chính xác". Bên cạnh đó, giọng ca Lâu đài cát gửi lời cảm ơn đến khán giả đã yêu thương, tin tưởng mình giữa những tin đồn sai sự thật.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền một số thông tin tiêu cực liên quan đến Nhật Kim Anh. Thậm chí có thông tin cho rằng nữ diễn viên 8X bị bắt hay bỏ trốn, khiến những người hâm mộ của cô không khỏi hoang mang.

Liên quan đến thông tin này, nữ diễn viên 8X đã có động thái lên tiếng đính chính. Cô phủ nhận thông tin, cho biết bản thân và gia đình bị ảnh hưởng bởi những lời đồn đoán không đúng sự thật. Giọng ca Đoạn đường vắng cũng cho hay đã nhờ đến sự hỗ trợ của cơ quan chức năng song vẫn phải lên tiếng trấn an khán giả để mọi người không bị hoang mang.

Thời gian qua, Nhật Kim Anh tập trung chăm sóc con gái vừa chào đời, đồng thời dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật. Giọng ca 8X khẳng định bản thân vẫn say mê với nghề và chờ đợi những vai diễn phù hợp để hội ngộ khán giả. Theo bà mẹ 2 con, điều khiến cô lo sợ hiện tại là việc khán giả quên mình. Cô nói: “Khi mình đi hát mà được mọi người yêu thương, cho dù đó chỉ là một người thôi, mình cũng cảm thấy hạnh phúc”.

Tin liên quan

Nhật Kim Anh lên tiếng trước thông tin 'bị bắt'

Nhật Kim Anh lên tiếng trước thông tin 'bị bắt'

Giữa lúc mạng xã hội lan truyền tin đồn 'bị bắt', Nhật Kim Anh lên tiếng đính chính. Cô khẳng định các thông tin trên hoàn toàn bịa đặt và đã nhờ luật sư làm việc với cơ quan chức năng để bảo vệ danh dự bản thân.

Khám phá thêm chủ đề

Nhật Kim Anh Ca sĩ Nhật Kim Anh ồn ào tin đồn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận