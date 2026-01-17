Nhật Kim Anh tiết lộ bước ngoặt định mệnh giúp 'đổi đời'

Chia sẻ về hành trình hoạt động nghệ thuật, Nhật Kim Anh nhớ lại thời điểm tham gia bộ phim Long Thành cầm giả ca. Thời điểm đó, cô chỉ là một ca sĩ trẻ vừa phát hành album đầu tay, tên tuổi còn khá mới mẻ với khán giả. Đến với Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam lần 1, Nhật Kim Anh mang tâm thế của một người học hỏi, lặng lẽ giữa dàn nghệ sĩ tên tuổi. Nữ ca sĩ tiết lộ trong suốt những ngày diễn ra sự kiện, hầu như không ai chú ý hay nhận ra mình.

Kỷ niệm khó quên của Nhật Kim Anh

Nhật Kim Anh xúc động trước tình cảm khán giả dành cho mình sau khi được vinh danh nhờ phim Long Thành cầm giả ca Ảnh: NSX

Bước ngoặt chỉ thực sự đến vào đêm bế mạc, khi Nhật Kim Anh được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất, giúp lập tức trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông và khán giả. Nữ ca sĩ cho biết, ngay sau thời khắc đó, một bài báo với tiêu đề “Nhật Kim Anh – vịt hóa thiên nga” đã được đăng tải, phản ánh đúng sự thay đổi nhanh chóng về vị thế của cô trong mắt công chúng.

Trước lễ trao giải, Nhật Kim Anh gần như là gương mặt xa lạ, ít được chú ý. Tuy nhiên, chỉ sau khoảnh khắc được vinh danh, giọng ca 8X được tiếp cận, phỏng vấn - đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình hoạt động nghệ thuật của mình. Cô cũng cho biết bản thân vẫn còn giữ một bức ảnh do khán giả chụp lại. Đó là khoảnh khắc giọng ca 8X xúc động khi trả lời phỏng vấn.

Trở về nhà sau đêm trao giải, Nhật Kim Anh cảm giác như đang sống trong một giấc mơ, khi chỉ trong tích tắc cái tên của cô đã được đông đảo công chúng biết đến. “Tôi hạnh phúc đến nỗi cười không khép được miệng”, nữ diễn viên thổ lộ. Với giọng ca Lâu đài cát, chiếc cúp danh giá ấy không chỉ là sự ghi nhận mà còn là động lực lớn để cô không ngừng nỗ lực, phấn đấu mỗi ngày. Cũng từ dấu mốc đó, Nhật Kim Anh được khán giả và giới chuyên môn nhắc đến, mở ra một chặng đường mới đầy triển vọng trong sự nghiệp diễn xuất.

Nhật Kim Anh nỗ lực dung hòa giữa nghệ thuật và gia đình Ảnh: NSX

Trong suốt những năm hoạt động nghệ thuật, Nhật Kim Anh đã ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim được khán giả yêu mến như Lời sám hối, Tiếng sét trong mưa, Lưới trời, Gieo gió… Những vai diễn đa dạng, nhiều chiều sâu giúp cô xây dựng hình ảnh một diễn viên thực lực, sẵn sàng thử thách bản thân ở nhiều dạng nhân vật khác nhau.

Không chỉ thành công ở diễn xuất, Nhật Kim Anh còn là cái tên quen thuộc với khán giả yêu nhạc qua loạt ca khúc như Lâu đài cát, Mưa đã tạnh, Đoạn đường vắng, Kẻ khờ… Nữ ca sĩ cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến khán giả, bởi chính sự ủng hộ và yêu thương bền bỉ ấy đã giúp cô có được vị trí như hôm nay.

Trước câu hỏi về việc dung hòa giữa hai vai trò ca sĩ và diễn viên, Nhật Kim Anh chia sẻ với chúng tôi đây là thắc mắc mà cô thường xuyên nhận được. Nếu như trước đây, giọng ca 8X từng áp lực và tự hỏi bản thân làm thế nào để có thể làm hết mọi công việc, thì hiện tại, cô đã học được cách sắp xếp và cân bằng hợp lý hơn giữa sự nghiệp và gia đình. Nhật Kim Anh cũng chia sẻ bên cạnh mình luôn có những cộng sự chuyên nghiệp hỗ trợ trong công việc. Đặc biệt, cô luôn cố gắng làm việc hiệu quả nhất để có thể dành quỹ thời gian còn lại cho gia đình một cách trọn vẹn.



