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    'Nhật ký lắng nghe người bệnh' nâng cao trải nghiệm tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn

    'Nhật ký lắng nghe người bệnh' nâng cao trải nghiệm tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn

    TT Phát triển Nội dung số
    TT Phát triển Nội dung số
    Thay vì chờ người bệnh phản ánh những điều chưa hài lòng, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn triển khai mô hình chủ động thăm hỏi, lắng nghe và ghi nhận những nhu cầu, mong đợi của người bệnh trong "Nhật ký lắng nghe người bệnh" để kịp thời đáp ứng nhu cầu và cải tiến chất lượng chăm sóc, nâng cao trải nghiệm người bệnh.

    Tại Hội nghị Khoa học Kỹ thuật năm 2026 với chủ đề "Lâm sàng xuất sắc - Chăm sóc toàn diện", Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đã giới thiệu mô hình "Nhật ký lắng nghe người bệnh". Đây là chiến lược kết hợp hoạt động thăm bệnh chủ động của Điều dưỡng trưởng với ứng dụng công nghệ số và hệ thống Power BI trong quản lý chất lượng chăm sóc.

    Sau giai đoạn thí điểm năm 2025, đến tháng 7.2026, mô hình đã mở rộng lên 8 khoa nội trú. Thay vì thụ động chờ phản ánh, đội ngũ y tế chủ động lắng nghe nhu cầu người bệnh để đưa ra giải pháp xử lý kịp thời.

    'Nhật ký lắng nghe người bệnh' nâng cao trải nghiệm tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn - Ảnh 1.

    ThS.ĐD Đoàn Thị Kim Thoa (Giám đốc Điều dưỡng, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn) chia sẻ về mô hình "Nhật ký lắng nghe người bệnh" tại Phiên Điều dưỡng của Hội nghị Khoa học Kỹ thuật năm 2026.

    ẢNH: BỆNH VIỆN HOÀN MỸ SÀI GÒN

    Chương trình đã ghi nhận gần 880 lượt thăm bệnh trên gần 600 người bệnh, phát hiện 359 vấn đề cần giải quyết, trong đó 98,3% được xử lý trong vòng 24 giờ. Nhờ đó, tỷ lệ người bệnh hiểu kế hoạch điều trị và chăm sóc tăng lên 100%,đồng thời số phản hồi chưa tích cực giảm hơn 40%.

    Mô hình này đánh dấu sự chuyển biến quan trọng trong tư duy của người điều dưỡng, chuyển từ thực hiện y lệnh thuần túy sang quản trị chăm sóc dựa trên chứng cứ và phối hợp đa liên ngành. Bên cạnh đó, các nghiên cứu tại phiên Điều dưỡng cũng cho thấy hiệu quả tích cực của chương trình tăng cường hồi phục sau phẫu thuật, giúp giảm đáng kể tỷ lệ đau, buồn nôn cho người bệnh tại phòng hồi tỉnh.

    Việc chủ động lắng nghe ngay bên giường bệnh đã trở thành một mắt xích quan trọng trong quy trình chăm sóc, góp phần nâng cao an toàn người bệnh và cải thiện chất lượng dịch vụ y tế bền vững.

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