Nhật - Úc cùng có lợi với hợp đồng vũ khí khủng

Tàu hộ tống tàng hình lớp Mogami của Nhật Bản ảnh: bộ quốc phòng nhật bản

Theo hãng chế tạo loại tàu chiến này là Mitsubishi Heavy Industries (Nhật Bản), Mogami là lớp tàu chiến thế hệ mới, có khả năng tàng hình, được trang bị hệ thống vũ khí mạnh mẽ, bao gồm cả 32 ống phóng tên lửa thẳng đứng với tầm bắn xa.

Đây là thỏa thuận hợp tác quốc phòng lớn nhất từ trước tới nay giữa Nhật Bản và Úc, đáp ứng nhu cầu của Canberra về hiện đại hóa và tăng cường tiềm lực hải quân để phòng thủ lẫn tấn công. Đối với Nhật Bản, cung ứng 11 tàu chiến trên cho Úc là hợp đồng xuất khẩu khí tài và công nghệ quân sự lớn nhất kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai trong nửa đầu của thế kỷ trước, đánh dấu bước tiến xa rất quan trọng của Nhật Bản trên phương diện nới lỏng các quy định pháp lý về hạn chế xuất khẩu vũ khí và công nghệ quân sự hiện đại.

Thỏa thuận trên còn mở ra chất lượng cao mới và phạm vi hợp tác rộng hơn cho mối quan hệ hợp tác quân sự, quốc phòng và an ninh giữa Úc và Nhật. Nếu đặt mối quan hệ hợp tác song phương này vào bối cảnh tình hình chính trị và an ninh hiện tại ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thì còn có thể dễ dàng nhận thấy Tokyo và Canberra trên thực tế còn liên kết và liên thủ với nhau để cùng theo đuổi những lợi ích địa chiến lược chung và cùng đối phó đối thủ chung ở khu vực này. Úc giúp Nhật Bản vươn tới khu vực nam Thái Bình Dương, ngược lại thì Tokyo giúp Canberra mở rộng phạm vi hoạt động tới khu vực Đông Bắc Á và cả hai cùng nhau thể hiện vai trò ở khu vực Biển Đông. Bên có tàu chiến để cung ứng gặp phía cần mua tàu chiến và rồi cùng nhau tận dụng cái lợi chung.