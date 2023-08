Nhậu say dắt xe máy về có bị phạt nồng độ cồn?: CSGT nói gì?

Thời gian qua, CSGT TP.HCM luôn có các tổ tuần tra xử lý vi phạm về nồng độ cồn nhằm kéo giảm tai nạn giao thông. Đây là lỗi có mức phạt rất cao, thời gian tước bằng lái có thể lên đến 2 năm nên một số người đối phó bằng cách thấy CSGT thì xuống dắt xe qua chốt hoặc quay đầu xe bỏ chạy.



Có đủ tỉnh táo để dắt xe từ quán về tới nhà?

Chia sẻ với Thanh Niên, lãnh đạo một đội CSGT tại TP.HCM cho biết, ghi nhận tại khu vực trung tâm thời gian qua, số người vi phạm nồng độ cồn liên quan ô tô, xe máy giảm nhiều.

Tại các giao lộ có đèn tín hiệu, mỗi khi các xe dừng đèn đỏ, CSGT chỉ cần nhìn vào đôi mắt đỏ hay lờ đờ, tay lái loạng choạng thì mời vào kiểm tra nồng độ cồn. Đa số các trường hợp có biểu hiện như trên đều vi phạm và thừa nhận mới rời cuộc nhậu.

Theo CSGT, thời gian gần đây số người vi phạm nồng độ cồn đã giảm Nhật Thịnh

Từ thực tế công tác, CSGT này cho hay chưa gặp trường hợp nào nhậu say dắt xe máy về nhà, mà chỉ gặp một số trường hợp thấy chốt CSGT thì xuống xe dắt bộ hay quay đầu xe tăng ga bỏ chạy.

"CSGT lập chốt xử phạt vi phạm nồng độ cồn nhằm bảo đảm an toàn giao thông, ngăn chặn tai nạn do sử dụng rượu bia. Dắt bộ xe không được xem là hành vi điều khiển xe nên không bị xử phạt nồng độ cồn. Qua các ca trực, tôi chưa thấy ai nhậu say mà dắt xe từ quán về nhà, chỉ có thấy CSGT người say mới tấp vào lề rồi dắt xe. Các trường hợp ấy liệu có đủ tỉnh táo dắt xe về tới nhà?", lãnh đạo đội CSGT đặt câu hỏi.

Đừng đối phó!

Lãnh đạo một đội CSGT khác cũng cho hay, khi kiểm tra nồng độ cồn trên đường phố, một số người nhậu say thấy CSGT thì xuống xe dắt bộ.

Theo CSGT, các tổ tuần tra kiểm soát được trang bị camera ghi hình nên nhiều tình huống quay được hình ảnh người này lái xe máy trước khi xuống dắt bộ. Do vậy, CSGT vẫn mời người này vào kiểm tra nồng độ cồn.

CSGT khuyến cáo người dân đã uống rượu bia thì không lái xe Nhật Thịnh

"Họ cãi rằng chỉ dắt bộ, không lái xe thì sao lại bị lập biên bản vi phạm. Khi đó, CSGT mở hình ảnh quay được khi họ lái xe thì họ mới hết cãi và nhận lỗi. Một số người hay chỉ nhau cách đối phó với CSGT mà không chỉ nhau cách chấp hành, đến khi xảy ra tai nạn giao thông thì nói là xui", vị lãnh đạo đội CSGT chia sẻ.

CSGT khuyến cáo người dân đã uống rượu bia thì không lái xe để bảo đảm an toàn tính mạng cho bản thân và người xung quanh.

Mức phạt vi phạm nồng độ cồn đối với người lái xe máy:

Nồng độ cồn dưới 0,25 mg/lít khí thở: phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng.



Nồng độ cồn từ 0,25 - 0,4 mg/lít khí thở: phạt tiền từ 4 - 5 triệu đồng.



Nồng độ cồn trên 0,4 mg/lít khí thở: phạt tiền từ 6 – 8 triệu đồng.



Ngoài mức phạt tiền nêu trên, người lái xe còn có thể chịu các hình phạt bổ sung là tước bằng lái từ 10 – 24 tháng (tùy mức vi phạm) và tạm giữ xe 7 ngày. Bên cạnh đó, người lái xe máy vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn giao thông cũng có thể bị xử lý hình sự theo quy định.