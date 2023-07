Nhảy xuống hồ cứu bạn, một nam thanh niên tử vong vì đuối nước

Ngày 5.7, thông tin từ Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an Nghệ An cho biết, lực lượng cứu hộ vừa tìm thấy thi thể anh Trần Đặng Anh T. (19 tuổi, quê H.Hương Sơn, Hà Tĩnh) trên hồ điều hòa ở xã Hưng Lộc, TP.Vinh, Nghệ An.



Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể anh T. CTV

Trước đó, khuya 4.7, anh T. cùng nhóm bạn đang ngồi chơi, hóng mát bên hồ điều hòa thì một người bạn không may bị rơi xuống hồ và kêu cứu. Phát hiện sự việc, anh T. cùng 3 người khác đã nhảy xuống cứu bạn.

Sau khi cứu được người bạn này, anh T. bị đuối sức và chìm xuống lòng hồ.

Hồ điều hòa ở xã Hưng Lộc, TP.Vinh K.HOAN

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã đến hiện trường để tìm kiếm nạn nhân. Đến rạng sáng 5.7, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể nạn nhân. Được biết anh T. đang là sinh viên một trường đại học ở TP.Vinh, Nghệ An.