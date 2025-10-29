Nhi Đồng 315 - An Giang: Yên tâm cho con thăm khám, chẩn đoán, điều trị gần nhà

Sự ra đời của Phòng khám Nhi Đồng 315 tại An Giang đánh dấu một bước tiến ý nghĩa trong công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em của tỉnh. Đây không chỉ là nơi thăm khám, điều trị các bệnh lý thường gặp ở trẻ, mà còn là điểm tựa tin cậy cho các bậc phụ huynh trong hành trình nuôi con khỏe mạnh và hạnh phúc.

Với đội ngũ bác sĩ chuyên khoa Nhi giàu kinh nghiệm, tận tâm và am hiểu tâm lý trẻ, Nhi Đồng 315 tại tỉnh An Giang hướng đến mục tiêu mang lại dịch vụ y tế chất lượng cao - thân thiện - gần gũi ngay tại địa phương. Phụ huynh giờ đây có thể yên tâm cho con thăm khám, chẩn đoán và điều trị ngay tại An Giang, không cần di chuyển xa đến các bệnh viện lớn.

Đội ngũ y tế gồm tại phòng khám Lê Triệu Kiết và Trần Hưng Đạo có các bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm. Gồm có:

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Kiều gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều trị Nhi khoa, hoàn thành các khóa học chứng chỉ chuyên khoa Da Liễu, lớp dị ứng học lâm sàng Nhi

Bác sĩ CKI Trần Thị Ngọc Hòa hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều trị Nhi khoa, Trưởng Khoa Phục Hồi Chức Năng, tham gia giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng y tế trên địa bàn tỉnh An Giang, nắm vững kiến thức chuyên sâu giúp đỡ bệnh Nhi phục hồi chức năng hô hấp, cơ xương, tâm thần vận động… để trẻ có thể nâng cao chất lượng cuộc sống và hòa nhập với bạn bè

Bác sĩ CKI Đỗ Bạch Yến Xuân gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều trị Nhi khoa, đặc biệt trong lĩnh vực Tim mạch Nhi khoa tham gia đào tạo các lớp từ điều trị nội khoa tim mạch đến tim mạch can thiệp Nhi khoa

Không dừng lại ở việc khám và chữa bệnh, phòng khám Nhi đồng 315 tại An Giang còn chú trọng đến y tế dự phòng và giáo dục sức khỏe cộng đồng: tư vấn dinh dưỡng, hướng dẫn tiêm chủng, phòng bệnh theo mùa và chăm sóc trẻ tại nhà. Những hoạt động này góp phần giúp phụ huynh chủ động bảo vệ sức khỏe cho con, giảm thiểu nguy cơ bệnh tật, đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của chăm sóc sức khỏe trẻ em toàn diện.

Tại phòng khám, đội ngũ y tế được phân chia theo các nhóm chuyên khoa trọng điểm, bao gồm:

Nhi hô hấp : chẩn đoán và điều trị các bệnh lý về viêm phổi, hen, viêm phế quản, cảm cúm, sốt siêu vi...

Nhi tiêu hóa - dinh dưỡng : điều trị rối loạn tiêu hóa, táo bón, biếng ăn, suy dinh dưỡng; tư vấn chế độ ăn phù hợp theo từng độ tuổi.

Tiêm chủng - y tế dự phòng : hướng dẫn lịch tiêm, theo dõi phản ứng sau tiêm và tư vấn phòng bệnh theo mùa như cúm mùa, sốt xuất huyết…

Phát triển - tâm lý trẻ em : hỗ trợ sàng lọc chậm nói, rối loạn hành vi, tự kỷ nhẹ và các vấn đề phát triển sớm.

Sơ sinh - chăm sóc trẻ nhỏ: tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ, hướng dẫn chăm sóc trẻ sơ sinh tại nhà, phòng ngừa vàng da, hạ canxi, v.v.

Với tinh thần "Tận tâm - Chuẩn mực - Vì trẻ thơ", mỗi bác sĩ tại Nhi Đồng 315 và Tiêm Chủng Nhi 315 luôn xem trẻ như con em mình, cam kết mang đến cho phụ huynh dịch vụ y tế an toàn, chu đáo và đáng tin cậy nhất.

Tại An Giang, Hệ Thống Y Tế Nhi Đồng 315 đã có 2 phòng khám Nhi Đồng 315 tại các địa chỉ sau:

Số 6/10 Lê Triệu Kiết, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang

Số 1994 Trần Hưng Đạo, Khóm Tân Quới, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang

