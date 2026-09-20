Nhiệm vụ đặc biệt của Bùi Công Nam

Ở tập 4 Bố ơi mình đi đâu thế? mùa 6 phát sóng tối 20.9 trên VTV3, Bùi Công Nam bất ngờ xuất hiện và đảm nhận nhiệm vụ làm "bố tập sự". Anh một mình vất vả chăm sóc 5 con của các bố: MC Thành Trung, Lê Dương Bảo Lâm, Huy R và diễn viên Phương Nam.

Với một người lần đầu cùng lúc trông quá nhiều trẻ, Bùi Công Nam không vội vàng đưa các bé đi thực hiện nhiệm vụ. Anh dành thời gian hỏi tên, tuổi, tên ở nhà và làm quen với từng thành viên dù có đôi chút "sốc" khi bị các con gọi là "bác". Giữa 5 đứa trẻ, Ốc là cô bé duy nhất và cũng là người khiến Bùi Công Nam nhanh chóng nhận ra sự khác biệt. Trong khi các bạn lần lượt trò chuyện, anh để ý thấy Ốc khá buồn và rụt rè, từ đó chủ động hỏi: "Sao nãy giờ con buồn vậy con?", rồi tiếp tục hỏi cô bé đã ăn sáng chưa.

"Bố tập sự" Bùi Công Nam lo lắng hỏi thăm Ốc khi thấy con đang buồn Ảnh: Bảo Tuấn

Sau những công việc của ngày mới, Bùi Công Nam tiếp tục nhận nhiệm vụ từ chương trình: cùng các bé đi chợ mua đồ về trang trí, chuẩn bị cho bữa tiệc Trung thu. Khi được giao tiền mua đồ trang trí mâm cỗ, anh đến sạp trái cây và hỏi các con "Các con thích ăn quả gì?" thay vì tự quyết định mọi thứ. Trong lúc chuẩn bị, nam ca sĩ cũng hỏi các bé có khát nước không để mua nước cho các con, qua đó cảm nhận trách nhiệm làm bố không hề dễ.

Huy R giả gái, Lê Dương Bảo Lâm hóa phù thủy

Mở đầu đêm diễn gây ấn tượng cho khán giả tại Hội An, MC Thành Trung nhắc đến Trung thu như một dịp để các thế hệ trong gia đình quây quần bên nhau. Anh cũng nói về sự khác biệt giữa Trung thu của các thế hệ: với thế hệ ông bà, cha mẹ, bánh nướng, bánh dẻo từng là những món quà không dễ có; còn với trẻ em ngày nay, những món bánh ấy đã trở nên quen thuộc hơn rất nhiều.



Theo MC Thành Trung, những hoạt động như âm nhạc, văn hóa và sự kết nối giữa các thế hệ có thể giúp trẻ em tiếp tục cảm nhận được tinh thần đoàn viên của tết Trung thu.

Lê Dương Bảo Lâm xuất sắc với vai phù thủy bóng đêm Ảnh: Bảo Tuấn

Từ phải sang: Huy R làm chị Hằng, Bùi Công Nam hóa cây đa và Phương Nam vào vai chú Cuội hài hước Ảnh: Bảo Tuấn

Huy R vào vai chị Hằng thật xuất sắc. Nam nghệ sĩ không ngại giả gái để vào vai nhân vật quen thuộc của đêm Trung thu, tạo nên một màn xuất hiện hài hước và trở thành một trong những điểm nhấn của chương trình. Còn Phương Nam đảm nhận vai chú Cuội, Bùi Công Nam hóa thân thành cây đa. Đặc biệt, Lê Dương Bảo Lâm xuất hiện với hình tượng phù thủy bóng đêm, góp thêm màu sắc hài hước cho vở diễn.

Trước đó, Bùi Công Nam và Phương Nam cũng có màn song ca trong đêm diễn. Các bố con cùng phối hợp thực hiện chương trình, biến một nhiệm vụ trong hành trình thành một đêm hội thực sự dành cho các con và bà con Hội An. Sự kết hợp này tạo nên một sân khấu Trung thu không quá cầu kỳ nhưng đầy sự bất ngờ. Các nghệ sĩ đều hết mình với nhân vật, từ tạo hình đến cách diễn, mang lại những tràng cười cho khán giả có mặt.

Tinh thần ấy cũng được thể hiện trong phần cuối của đêm hội. Các bố con cùng mời bánh, phá cỗ và trò chuyện với những nghệ nhân, khách mời tại Hội An. Những đứa trẻ được hướng dẫn cách mời bánh người lớn bằng hai tay, cùng chia sẻ bánh và gửi lời cảm ơn đến những người đã đồng hành trong đêm Trung thu.

Các nghệ sĩ cùng các con có một mùa Trung thu đáng nhớ tại Hội An Ảnh: Bảo Tuấn

Bùi Công Nam kể kỷ niệm mùa Trung thu

Với Bùi Công Nam, Trung thu lần này còn nhắc nhớ những ký ức rất riêng. Anh kể về những ngày nhỏ từng đi múa lân, trong đó có một kỷ niệm đặc biệt khi anh cầm đầu lân còn bạn cầm đuôi lân, rồi chiếc đuôi bất ngờ bị đứt mà anh không hay biết. Một ký ức rất nhỏ nhưng được anh nhớ mãi.

Cũng từ những ký ức đó, Bùi Công Nam cùng các nghệ sĩ trong Bố ơi mình đi đâu thế? mùa 6 mong các con có thể có một mùa Trung thu thật sự đáng nhớ, được cùng bố mẹ quây quần, cắt bánh, trò chuyện và lưu giữ những khoảnh khắc mà sau này khi lớn lên vẫn có thể nhớ về.