Nhiệm vụ mới của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trong tuyển nghĩa vụ quân sự

Bí thư Đảng ủy xã kiêm nhiệm Chính trị viên Ban CHQS cấp xã

Theo nghị quyết, Ban CHQS cấp xã có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản, trụ sở riêng; là cơ quan quân sự địa phương trực thuộc Bộ CHQS cấp tỉnh. Ban CHQS cấp xã gồm: Chỉ huy trưởng, Chính trị viên do Bí thư Đảng ủy cấp xã kiêm nhiệm, Phó chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó, các trợ lý và nhân viên chuyên môn kỹ thuật.

Khối nữ du kích miền Nam luyện tập diễu binh, diễu hành A50 trong màu áo của dân quân tự vệ ẢNH: NGUYỄN ANH

Ban CHQS cấp xã có chức năng tham mưu với Đảng ủy, chỉ huy cấp trên; Đảng ủy, chính quyền địa phương cùng cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quân sự, quốc phòng ở địa phương; tổ chức xây dựng, quản lý, chỉ huy, điều hành đơn vị và lực lượng vũ trang thuộc quyền vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn cấp xã.

Nghị quyết nêu rõ, Ban CHQS cấp xã có nhiệm vụ tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy cấp trên; Đảng ủy, chính quyền cấp xã lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; tham mưu cho UBND cấp xã về tổ chức, xây dựng, điều động lực lượng dân quân theo quy định của pháp luật.

Về huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Ban CHQS cấp xã chủ trì tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền cấp xã tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện, diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự, tìm kiếm, cứu nạn; chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng cùng cấp xây dựng văn kiện tác chiến và thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu; xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện cho lực lượng thường trực, dân quân tự vệ theo kế hoạch huấn luyện chiến đấu của Bộ CHQS cấp tỉnh...

Về xây dựng khu vực phòng thủ, Ban CHQS cấp xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị cùng cấp tham mưu, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng tiềm lực trong khu vực phòng thủ và hoạt động của các lực lượng trong khu vực phòng thủ; chỉ huy thống nhất lực lượng vũ trang giữ vững khu vực phòng thủ trong mọi tình huống.

Vai trò Ban CHQS cấp xã trong tuyển quân

Về xây dựng lực lượng, Ban CHQS cấp xã có nhiệm vụ xây dựng lực lượng thường trực, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và xây dựng lực lượng dự bị động viên.

Trong nhiệm vụ xây dựng lực lượng thường trực, Ban CHQS cấp xã sẽ tổ chức thực hiện quyết định của cấp có thẩm quyền về quy hoạch, tổ chức, biên chế của Ban CHQS cấp xã; quản lý, sử dụng quân số; thực hiện công tác chính sách cho các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trong nhiệm vụ xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, Ban CHQS cấp xã sẽ tổ chức thực hiện quyết định của cấp có thẩm quyền về xây dựng lực lượng; tổ chức huấn luyện, kiểm tra các hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn; bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ làm công tác quân sự ở cơ quan, tổ chức, địa phương...

Với việc xây dựng lực lượng dự bị động viên, Ban CHQS cấp xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền cấp xã thực hiện chỉ tiêu kế hoạch xây dựng, huy động và tiếp nhận lực lượng dự bị động viên theo quyết định của cấp có thẩm quyền; thực hiện công tác động viên quân đội, động viên công nghiệp ở địa phương; thực hiện lệnh động viên cục bộ, tổng động viên theo quyết định của cấp có thẩm quyền; quản lý nguồn dự bị động viên...

Đáng chú ý, Ban CHQS cấp xã chủ trì tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã về công tác tuyển quân (tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ); thực hiện công tác tuyển sinh quân sự; phối hợp các cơ quan, tổ chức liên quan tiếp nhận, hướng nghiệp việc làm cho quân nhân xuất ngũ.