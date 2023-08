Nhiếp ảnh gia Bá Hân, Na Sơn cùng các tay máy trẻ thi nhiếp ảnh quốc tế tại Nhật

Tham dự buổi giao lưu và xuất quân của đội tuyển Tây Ninh có đại diện Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM; ông Đoàn Hoài Trung - Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM và nhiều nghệ sĩ tên tuổi của giới nhiếp ảnh VN: Giản Thanh Sơn, Hồng Nga…



QUỲNH TRÂN

Được biết thành viên của đội tuyển Tây Ninh được Công ty Hình ảnh Bá Hân tuyển chọn từ cuộc thi ảnh hằng năm với chủ đề: Những điều tự hào về thành phố của tôi (The pride of my town) dành cho học sinh trung học. Đội tuyển VN được đặt là Tây Ninh - tên của một tỉnh ở Nam bộ, nơi được ví là nóc nhà của phía nam với ngọn núi Bà Đen cao 986 m và là đội thứ 9 tham dự Festival nhiếp ảnh quốc tế dành cho học sinh trung học kể từ năm 2015.

Năm nay đội Tây Ninh (nhiếp ảnh gia Na Sơn làm đội trưởng), tham dự Festival nhiếp ảnh quốc tế với 3 thành viên: Ngô Quỳnh Lam, lớp 11 trường THPT Lý Tự Trọng, Nha Trang (Khánh Hòa); Lưu Gia Khánh, lớp 10 Trường chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM); và Nguyễn Đan Khuê, lớp 10 trường THPT Lương Thế Vinh (TP.HCM), thi đấu cùng 23 đội tuyển đến từ 21 nước và vùng lãnh thổ.

Trao đổi với Thanh Niên, nhiếp ảnh gia Bá Hân cho biết: "Theo thông tin chúng tôi có được thì đội tuyển các nước năm nay rất mạnh, đặc biệt là Thái Lan và Hàn Quốc. Tuy nhiên với sức trẻ và tài năng của 3 tay máy nữ, tôi kỳ vọng đội Tây Ninh của VN sẽ đoạt được thứ hạng cao, thậm chí có thể lặp lại thành tích cao nhất giải (nhất toàn đoàn) như ở năm 2016, khi đội tuyển có tên gọi là Sài Gòn".