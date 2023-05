Nhiệt điện Duyên Hải đảm bảo vận hành an toàn trong mùa khô 2023

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã triển khai các giải pháp đảm bảo điều kiện sản xuất cho mùa khô năm 2023 Ảnh: NĐDH

Triển khai đồng loạt nhiều giải pháp

Năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, giá các loại nhiên liệu đầu vào sử dụng cho sản xuất điện như than, xăng, dầu, khí đều tăng rất cao, gây ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của ngành điện nói chung và Công ty Nhiệt điện Duyên Hải nói riêng. Chính vì vậy, nhiệm vụ bảo đảm cung ứng điện ổn định, liên tục cho mùa khô năm 2023 sẽ gặp rất nhiều khó khăn và thách thức. Tuy nhiên, trên cơ sở chỉ tiêu, kế hoạch được giao, ngay từ đầu năm ban lãnh đạo công ty đã đưa ra giải pháp để thực hiện kế hoạch sản xuất điện năm 2023.

Đối với công tác sửa chữa, công ty đã xây dựng kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa các tổ máy hợp lý, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch, tăng cường công tác bảo dưỡng định kỳ. Bên cạnh đó, tổ chức tốt công tác ngừng máy tiểu tu, sửa chữa lớn các tổ máy phát điện trong các tháng mùa khô năm 2023, đảm bảo đạt chất lượng và tiến độ đã được Tổng công ty Phát điện 1 và cấp điều độ phê duyệt; thực hiện đầy đủ, an toàn công tác kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên hệ thống thiết bị của các tổ máy; tuân thủ đúng quy định về thực hiện công tác sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa định kỳ theo quy trình và khuyến cáo của nhà sản xuất nhằm đảm bảo chức năng hoạt động và nâng cao tuổi thọ của thiết bị; tăng cường công tác sửa chữa, khắc phục ngay các tồn tại kỹ thuật của thiết bị, máy móc, đảm bảo thiết bị vận hành tin cậy.

Phòng điều khiển trung tâm - Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 Ảnh: Mộng Huyền

Công ty tăng cường công tác quản lý vận hành, thiết lập kỷ cương và nâng cao kỷ luật vận hành, các ca trực luôn đảm bảo chế độ kiểm tra, theo dõi thông số vận hành của thiết bị, kịp thời phát hiện và xử lý những hiện tượng hư hỏng nhỏ để tránh xảy ra sự cố lớn gây ảnh hưởng đến tổ máy. Bên cạnh đó, kiểm tra định kỳ hệ thống nguồn: Ắc quy, máy phát diezel dự phòng, đảm bảo luôn trong tình trạng sẵn sàng cấp nguồn tự dùng cho các thiết bị khi xảy ra sự cố. Đồng thời lập phương án xử lý trong các trường hợp sự cố lưới điện ảnh hưởng tới nhà máy, trường hợp sự cố đối với các nguồn điện tự dùng, các máy phát diesel dự phòng… nhằm đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn, liên tục.



Đối với nguồn nhiên liệu đầu vào, mục tiêu công ty đặt ra là chủ động khắc phục khó khăn nguồn cung cấp than và duy trì tồn kho, chủ động trong điều hành than cho nhà máy, nâng cao khả năng dự báo nhu cầu nhiên liệu để có phương án đảm bảo than cho vận hành trong cao điểm mùa khô. Đặc biệt kiểm soát chặt chẽ chất lượng nhiên liệu đầu vào, bởi đây là yếu tố quan trọng trong việc duy trì ổn định công suất phát của các tổ máy.

Quản lý tốt công tác bảo vệ môi trường, kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải theo quy định của pháp luật, duy trì ổn định và tin cậy các thiết bị quan trắc, giám sát môi trường tự động 24/24, liên tục truyền số liệu về Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Trà Vinh. Giám sát thường xuyên tình hình thực hiện các công tác bảo vệ môi trường, xử lý, tiêu thụ tro xỉ; bốc dỡ, vận chuyển và lưu trữ than để bụi than không bay ra ngoài môi trường. Cùng với đó, công ty tiếp tục trồng mới thêm nhiều cây xanh tại khuôn viên các nhà máy, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Song song đó, công ty triển khai thực hiện chủ đề năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" gắn liền với nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, cụ thể: tăng hiệu quả trong công tác sửa chữa, gia công phục hồi vật tư thiết bị; tăng cường kiểm soát chi phí; tăng cường rà soát, kiểm tra việc chấp hành các quy trình, quy phạm trong quá trình sản xuất, an toàn trong vận hành, công tác bảo vệ môi trường, truyền thông, an toàn vệ sinh lao động; đảm bảo đủ nguồn than cho sản xuất điện và đảm bảo mức tồn kho tối thiểu; tiếp tục duy trì thực hành tiết kiệm tối ưu hóa chi phí trong sản xuất kinh doanh. Cũng như hoàn thành toàn bộ các mặt công tác, phấn đấu hoàn thành kế hoạch tổng công ty giao, đảm bảo tiền lương, thu nhập cho người lao động.

Công ty đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, triển khai các biện pháp nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn để phục vụ giám sát quá trình vận hành, bảo dưỡng; nâng cao kỷ luật vận hành; thường xuyên tổ chức các buổi diễn tập cho cán bộ công nhân viên để xử lý tốt các sự cố khách quan cũng như không để xảy ra sự cố do chủ quan.