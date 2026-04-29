Nhiệt điện Duyên Hải: Duy trì vận hành ổn định, góp phần bảo đảm cung ứng điện

Nằm ở vị trí chiến lược trên hành lang kinh tế ven biển phía đông, tỉnh Vĩnh Long, các nhà máy thuộc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đang gánh vác sứ mệnh đặc biệt quan trọng. Không chỉ là trụ cột góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đơn vị còn có vai trò hạt nhân trong việc duy trì nguồn điện ổn định cho các khu công nghiệp và hệ thống chế biến nông thủy sản trọng điểm của toàn vùng...

Các nhà máy trực thuộc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải (tỉnh Vĩnh Long)

Nỗ lực vượt khó

Nhìn lại năm 2025, dù phải đối mặt với những biến động của thị trường và yêu cầu vận hành ngày càng cao, tập thể cán bộ công nhân viên Nhiệt điện Duyên Hải đã chủ động, linh hoạt trong tổ chức sản xuất. Đơn vị đạt sản lượng điện 14,5 tỉ kWh, bằng 103% so với năm 2024, đánh dấu mức cao nhất trong vòng 4 năm qua. Sản lượng điện lũy kế trong giai đoạn 2015 - 2025 của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã đạt con số ấn tượng hơn 127,2 tỉ kWh.

Tính đến nay, xuyên suốt một thập kỷ (2015 - 2025), việc đóng góp hơn 11.363 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước đã khẳng định vị thế trụ cột kinh tế của tỉnh Trà Vinh cũ và nay là tỉnh Vĩnh Long.

Triển khai hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, quan hệ cộng đồng, truyền thông

Năng lực nội tại của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tiếp tục được củng cố thông qua quá trình chuyển đổi số. Bên cạnh các sáng kiến được ứng dụng hiệu quả, trí tuệ nhân tạo (AI) từng bước được đưa vào công tác quản trị, từ tối ưu hệ thống tài liệu kỹ thuật đến hỗ trợ đào tạo nhân lực. Việc kết hợp giữa ứng dụng AI và mô hình tổ chức tinh gọn góp phần bảo đảm thông tin vận hành thông suốt, giảm khâu trung gian và nâng cao năng suất lao động.

Đặc biệt, những năm gần đây, kinh tế tuần hoàn cũng đã để lại dấu ấn khi lượng tiêu thụ tro xỉ đạt 130% kế hoạch, biến chất thải thành nguồn tài nguyên quý giá, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng xanh và bền vững của quy hoạch vùng.

Văn hóa "Trách nhiệm - Nghĩa tình"

Bên cạnh kết quả sản xuất kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp với tinh thần "Trách nhiệm - Nghĩa tình" tiếp tục được Công ty Nhiệt điện Duyên Hải duy trì và lan tỏa. Giai đoạn 2016 - 2025, công ty đã đóng góp gần 23 tỉ đồng cho công tác an sinh xã hội, đồng thời hỗ trợ khoảng 40 tỉ đồng để nâng cấp hương lộ 81 và xây dựng trường mẫu giáo tại địa phương. Những hoạt động này góp phần thể hiện định hướng lấy "con người làm trung tâm" quan điểm xuyên suốt trong định hướng phát triển bền vững của công ty.

Bước sang năm 2026, để thực hiện sản lượng được giao 19,9 tỉ kWh, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải triển khai nhiều giải pháp trong công tác vận hành và sản xuất. Trọng tâm là tăng cường kỷ luật vận hành, gắn trách nhiệm người đứng đầu với các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật ngay từ đầu năm. Đồng thời, công ty đẩy mạnh áp dụng phương thức bảo trì RCM (Reliability Centered Maintenance) đối với các hệ thống chính như lò hơi, máy nghiền than nhằm phát hiện sớm hư hỏng, tối ưu chi phí và nâng cao độ khả dụng của tổ máy.

Để đáp ứng yêu cầu về môi trường và nâng cao tính linh hoạt trong vận hành, dự án chuyển đổi dầu HFO sang DO kết hợp hệ thống đánh lửa Plasma tại Nhà máy Duyên Hải 3 đang được triển khai, hướng tới khả năng vận hành ổn định ở mức tải thấp.

Song song đó, công ty tăng cường phối hợp với các đơn vị cung cấp nhiên liệu nhằm bảo đảm nguồn than cho sản xuất, đặc biệt trong các tháng mùa khô.

Các giải pháp trên nhằm góp phần bảo đảm cung ứng điện cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và hệ thống điện quốc gia trong giai đoạn cao điểm.