Nhiệt điện Duyên Hải nỗ lực bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm

CBCNV Công ty Nhiệt điện Duyên Hải nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn cao điểm mùa khô năm 2026 ẢNH: NĐDH

Năm 2026, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải được Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGECO1) giao sản xuất 17,7 tỉ kWh điện; trong đó riêng kế hoạch mùa khô là 9,4 tỉ kWh.

Tại phòng điều khiển trung tâm, các thông số vận hành được theo dõi liên tục nhằm bảo đảm các tổ máy hoạt động ổn định ẢNH: NĐDH

Tính đến ngày 31.5.2026, sản lượng điện toàn Công ty đã đạt hơn 7,3 tỉ kWh, đạt 80,42% kế hoạch mùa khô, tương ứng 41,75% kế hoạch năm và bằng 100,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các bất thường góp phần nâng cao độ tin cậy thiết bị ẢNH: NĐDH

Nếu tính riêng tháng 5.2026, sản lượng điện sản xuất của đơn vị đã cán mốc 2 tỉ kWh, bằng 108,61% kế hoạch tháng do Tổng công ty Phát điện 1 giao. Kết quả này góp phần đáp ứng yêu cầu huy động nguồn điện trong giai đoạn nhu cầu phụ tải tăng cao.

Người lao động thực hiện kiểm tra thiết bị ngoài hiện trường dưới điều kiện thời tiết nắng nóng ẢNH: NĐDH

Trước đó, để đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện trong giai đoạn cao điểm mùa khô, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã triển khai đồng bộ các giải pháp về quản lý kỹ thuật, vận hành, sửa chữa và bảo đảm nhiên liệu.

Các đơn vị tăng cường phối hợp trong công tác vận hành và sửa chữa nhằm đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện ẢNH: NĐDH

Các đơn vị tăng cường kiểm tra tình trạng thiết bị, theo dõi sát các thông số vận hành, chủ động xử lý các tồn tại phát sinh nhằm nâng cao độ tin cậy và khả năng sẵn sàng của các tổ máy.

Công tác bảo dưỡng thiết bị được triển khai theo kế hoạch nhằm bảo đảm khả năng sẵn sàng của các tổ máy ẢNH: NĐDH

Bên cạnh đó, công tác sửa chữa, bảo dưỡng được thực hiện theo kế hoạch; các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật được kiểm soát chặt chẽ; nguồn than phục vụ sản xuất điện được chuẩn bị đầy đủ theo nhu cầu vận hành.

Nguồn nhiên liệu phục vụ sản xuất điện được chuẩn bị đầy đủ, đáp ứng nhu cầu vận hành trong mùa khô ẢNH: NĐDH

Theo lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, trong thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục bám sát phương thức huy động của hệ thống điện quốc gia, duy trì vận hành an toàn, ổn định các tổ máy; đồng thời tăng cường quản lý kỹ thuật, tối ưu hóa sản xuất và kiểm soát nhiên liệu nhằm hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất điện năm 2026.

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất điện năm 2026 ẢNH: NĐDH

Trong bối cảnh nhu cầu điện vẫn ở mức cao, những nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đang góp phần bảo đảm nguồn điện ổn định cho sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, đồng thời đóng góp vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.