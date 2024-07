Nhiệt điện Duyên Hải tập trung hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Trung tâm Điện lực Duyên Hải

Ảnh: Mộng Huyền

Năm 2024, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải được giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh - đầu tư phát triển cho 3 nhà máy Duyên Hải 1, Duyên Hải 3 và Duyên Hải 3 mở rộng với tổng sản lượng điện phát theo kế hoạch là 15,425 tỉ kWh. Sản lượng điện sản xuất đến ngày 30.6 là 7,101 tỉ kWh, đạt 96% kế hoạch mùa khô, 46% kế hoạch năm và bằng 132% so với cùng kỳ. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cơ bản ổn định.

Bên cạnh đó, Công ty triển khai có hiệu quả công tác bảo dưỡng sữa chữa, đào tạo, sử dụng lao động; sử dụng hiệu quả chi phí sản xuất kinh doanh; giảm tồn kho vật tư theo kế hoạch; thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, PCCC và CNCH, PCTT và TKCN và bảo vệ môi trường....

Ông Ngô Văn Sỹ, Giám đốc Công ty trao tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đại An, huyện Trà Cú, Trà Vinh nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024

Ảnh: Mộng Huyền

Ngoài ra, Công ty tiếp tục có nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực trên địa bàn như: Hỗ trợ kinh phí mua BHYT cho các hộ nghèo; tặng quà cho người nghèo dịp tết Giáp Thìn; trao học bổng học sinh, sinh viên nghèo; tài trợ quỹ khuyến học; xây dựng nhà ở cho người nghèo cùng nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa khác… Những việc làm này đã góp phần lan tỏa những hình ảnh, giá trị tích cực về trách nhiệm xã hội của Công ty tới cộng đồng, tăng cường hiểu biết, đồng thuận với hoạt động của đơn vị.

Công ty tổ chức Hội nghị xúc tiến và gặp gỡ khách hàng tiêu thụ tro xỉ năm 2024 nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ tro, xỉ trong thời gian tới Ảnh: Mộng Huyền

Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, Ban lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã quyết liệt chỉ đạo, tổ chức điều hành sản xuất, kịp thời triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong đó, tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như: Đảm bảo vận hành các tổ máy an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống; thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đạt kế hoạch Tổng công ty giao; đảm bảo cung ứng đủ than cho vận hành và nâng tồn kho tối ưu đến ngày 31.12.2024 nhằm đảm bảo vận hành an toàn, ổn định mùa khô 2025; tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp trong đề án nâng cao độ tin cậy và hiệu suất vận hành, phấn đấu giảm số sự cố, điện tự dùng và suất hao nhiệt; tăng cường công tác giám sát khối lượng và chất lượng than đảm bảo hiệu quả; hoàn thành công tác tiểu tu các tổ máy đảm bảo tiến độ và chất lượng; tăng cường công tác tiêu thụ tro xỉ,…

Phát huy tinh thần đoàn kết và thống nhất của tập thể, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2024.