Nhiệt điện Duyên Hải tiếp tục nỗ lực vượt khó, ổn định sản xuất

Góp phần giữ vững an ninh năng lượng quốc gia

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải được thành lập theo Quyết định số 27/QĐ - EVNGENCO1 ngày 29.1.2015 của Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1), được giao nhiệm vụ quản lý vận hành các nhà máy: Nhiệt điện Duyên Hải 1, Nhiệt điện Duyên Hải 3 với tổng công suất thiết kế 2.490 MW và cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải có thể tiếp nhận tàu than trọng tải lên đến 30.000 tấn. Đơn vị này cũng được EVN giao nhiệm vụ vận hành Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng do EVN đầu tư tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải, với công suất thiết kế 688 MW.

Ngoài các nhà máy, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải còn được giao quản lý vận hành cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải có thể tiếp nhận tàu 30.000 tấn Ảnh: Đỗ Tùng

Có thể thấy, sau 9 năm hình thành và đưa vào hoạt động, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách, từ chỗ chỉ sản xuất được hơn 3 tỉ kWh điện vào năm 2015 đến giữa ngày 17.2.2024 con số đã đạt 100 tỉ kWh. Góp phần cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh năng lượng quốc gia.

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải chủ động triển khai các giải pháp nhằm góp phần cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội đất nước Ảnh: Đỗ Tùng

Bên cạnh đó, tính đến năm 2023, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải cũng đã đóng góp vào ngân sách Nhà nước của tỉnh Trà Vinh hơn 9.871 tỉ đồng. Cùng với đó là đóng góp hơn 54 tỉ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội địa phương. Đồng thời tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng ngàn người lao động, trong đó có tới 63,3% cán bộ, công nhân viên là người địa phương.

Tăng cường công tác kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải Ảnh: Đỗ Tùng

Chủ động để vượt khó

Năm 2024 được dự báo là năm đầy khó khăn của ngành điện nói chung và Công ty Nhiệt điện Duyên Hải nói riêng. Ảnh hưởng của giá than nhập khẩu biến động không theo quy luật và giá một số nguyên liệu biến đổi so với thị trường bởi tình hình kinh tế chính trị thế giới, cạnh tranh của các nguồn năng lượng tái tạo, ảnh hưởng tới kế hoạch huy động các tổ máy đều thay đổi.

Trước tình hình khó khăn đó, ngay từ đầu năm công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm 2024. Trong đó, chú trọng kiểm tra vận hành; thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì, thay thế các thiết bị theo kế hoạch sửa chữa thường xuyên cho các quý, tháng, năm 2024.

Ảnh: Đỗ Tùng

Ban lãnh đạo công ty cũng đã phân công cụ thể các đơn vị thường xuyên cập nhật, theo dõi kế hoạch vận hành các tổ máy, tăng cường giám sát, theo dõi các khiếm khuyết trong suốt quá trình vận hành các tổ máy, từ đó đề xuất vật tư phù hợp, đúng thông số kỹ thuật.

Song song đó là phối hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp than cố gắng đảm bảo linh hoạt trong điều chỉnh khối lượng, duy trì lượng than tồn kho theo định mức quy định; đủ than phục vụ cho các tổ máy vận hành theo điều độ, đặc biệt các tháng cao điểm mùa khô. Ngoài ra, tiếp tục thực hiện đề án nâng cao độ tin cậy và hiệu suất vận hành, kiểm soát suất hao của các tổ máy theo phương án giá điện; thực hiện tốt các công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường…

Ảnh: Đỗ Tùng

Nỗ lực vượt khó trong năm 2024, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải sẽ tiếp tục triển khai những giải pháp đồng bộ nhằm duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện hiệu quả chương trình tối ưu hóa và chuẩn hóa quy trình vận hành, nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật, các giải pháp đảm bảo môi trường, đảm bảo cung cấp điện, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.