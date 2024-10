Nhiệt điện Duyên Hải tiếp tục phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2024

Cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được đề ra

CBCNV công ty trực vận hành tại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 ẢNH: MỘNG HUYỀN

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã tích cực triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ được EVN, EVNGENCO1 giao, đạt hiệu quả sản xuất điện. Sản lượng điện 9 tháng đầu năm đạt 10,216 tỉ kWh, đạt 84% kế hoạch 9 tháng đầu năm, 66% kế hoạch năm và bằng 132% so với cùng kỳ. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cơ bản đạt theo kế hoạch của Tổng công ty giao.

Hiện tại, công ty đã hoàn thành tiểu tu tổ máy S2 - Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 theo kế hoạch và đang thực hiện tiểu tu tổ máy S3 - Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng, công tác sửa chữa lớn đang tiếp tục thực hiện theo đúng tiến độ.

Nhằm kịp thời cập nhật kiến thức, kỹ năng để áp dụng vào vận hành, bảo dưỡng, trong 9 tháng đầu năm, công ty đã đào tạo 1.342/1.222 lượt cán bộ, nhân viên kỹ thuật, đạt 110% kế hoạch năm.

Đối với công tác bảo vệ môi trường, công ty đã xây dựng và triển khai các giải pháp phòng ngừa, ứng phó nhằm giảm thiểu phát tán bụi trong thời gian mùa gió chướng thổi mạnh, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân xung quanh nhà máy. Các công trình xử lý nước thải, bụi và khí thải của các nhà máy vẫn luôn được đảm bảo vận hành; chất lượng nước, bụi, khí thải đầu ra đáp ứng QCVN (quy chuẩn kỹ thuật quốc gia).

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty luôn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, ủng hộ đồng bào lũ lụt… với kinh phí gần 2,7 tỉ đồng.

Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

CBCNV công ty tập trung nâng cao chất lượng công tác sửa chữa vật tư, thiết bị ẢNH: MỘNG HUYỀN

Trong các tháng cuối năm, Ban lãnh đạo công ty tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, tập trung đẩy mạnh, phát huy mọi nguồn lực để triển khai thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong năm 2024; đồng thời đảm bảo các tổ máy duy trì vận hành tin cậy ổn định và hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được giao trong năm 2025.

Theo đó, công ty tiếp tục tăng cường các giải pháp đảm bảo cung cấp than phục vụ vận hành ổn định các tổ máy, bám sát kế hoạch huy động của thị trường điện để có kế hoạch đặt than phù hợp hằng tháng; thường xuyên làm việc với các đơn vị cung cấp than để nắm bắt tình hình, từ đó chủ động hơn trong công tác cung cấp than. Đặc biệt chú trọng vào công tác kiểm tra, giám sát định kỳ/đột xuất, theo dõi, giám sát đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật của than theo đúng hợp đồng đã ký kết.

Chú trọng các giải pháp nâng cao công tác vận hành, giảm thiểu sự cố chủ quan và sự cố lặp lại; tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ, ý thức kỷ luật và trách nhiệm của lực lượng sản xuất vận hành; rà soát, sửa đổi bổ sung đầy đủ quy trình vận hành, sửa chữa bảo dưỡng thiết bị trong các nhà máy phù hợp với điều kiện thực tế, tăng cường công tác kiểm tra để sớm phát hiện các thiết bị bất thường.

Tập trung nâng cao chất lượng công tác sửa chữa, tiểu tu; xử lý tồn tại khiếm khuyết, đảm bảo độ tin cậy các tổ máy; đảm bảo cung cấp vật tư thiết bị phục vụ sửa chữa.

Ông Lê Hải Đăng, Phó tổng giám đốc EVNGENCO1 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị về công tác quản lý kỹ thuật vận hành năm 2024 tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải ẢNH: MỘNG HUYỀN