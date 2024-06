Nhiệt điện Duyên Hải triển khai các giải pháp cung ứng điện mùa khô năm 2024

Triển khai nhiều giải pháp trong quản lý, vận hành

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải triển khai nhiều giải pháp trong quản lý, vận hành góp phần cung ứng điện an toàn trong mùa khô 2024. Ảnh: Mộng Huyền

Theo đó, ngay từ cuối năm 2023, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã tập trung ngay vào công tác sản xuất, bám sát các yêu cầu và nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện. Kết quả sản xuất điện trong 5 tháng đầu năm đạt 6,1 tỉ kWh, đạt 39% kế hoạch năm 2024. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cơ bản như: Tỷ lệ điện tự dùng, hệ số khả dụng, tỷ lệ dừng máy do sự cố đều đạt kế hoạch. Tình hình cung cấp than đảm bảo cho nhu cầu vận hành các nhà máy.



Bên cạnh đó, Công ty đã xây dựng kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa các tổ máy hợp lý, đảm bảo đạt chất lượng và tiến độ đề ra; thực hiện đầy đủ, an toàn công tác kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên hệ thống thiết bị của các tổ máy; tuân thủ đúng quy định về thực hiện công tác sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa định kỳ theo quy trình và khuyến cáo của nhà sản xuất nhằm đảm bảo chức năng hoạt động và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.

Ban lãnh đạo Công ty đặc biệt quan tâm, chỉ đạo các đơn vị trực tiếp quản lý vận hành, tăng cường kiểm tra, giám sát thiết bị để kịp thời phát hiện các khiếm khuyết, cũng như đôn đốc nhân viên vận hành tuân thủ nghiêm quy trình để không xảy ra các sự cố chủ quan ảnh hưởng tới công suất phát điện của các tổ máy. Đồng thời, Công ty tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh và công tác sáng kiến, nghiên cứu.

Chú trọng công tác an toàn lao động và bảo vệ môi trường

Huấn luyện an toàn điện và thực hành cứu chữa người bị điện giật Ảnh: Mộng Huyền

Song hành cùng nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, Công ty luôn quan tâm thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Trong năm, Công ty thường xuyên tổ chức các lớp huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cũng như triển khai kiểm tra, sát hạch các nội dung quy định về an toàn lao động, kiểm tra, kiểm định độ an toàn của các trang thiết bị bảo hộ lao động; kiểm tra đột xuất hiện trường làm việc nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hiện tượng có nguy cơ gây tai nạn lao động, sự cố về thiết bị. Qua đó, giúp người lao động nâng cao nhận thức, trách nhiệm chấp hành các quy định của pháp luật, nắm vững quy trình kỹ thuật an toàn, tránh chủ quan, thiếu thận trọng gây hậu quả cho sức khỏe, tính mạng của mình, đồng nghiệp và thiệt hại tài sản của doanh nghiệp.



Công ty Nhiệt điện Duyên Hải luôn chú trọng công tác bảo vệ môi trường Ảnh: Mộng Huyền

Ngoài ra, tăng cường quản lý tốt công tác bảo vệ môi trường, kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải theo quy định của pháp luật. Đồng thời duy trì ổn định và tin cậy các thiết bị quan trắc, giám sát môi trường tự động 24/24, liên tục truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh, giám sát thường xuyên tình hình thực hiện các công tác bảo vệ môi trường, xử lý, tiêu thụ tro xỉ, bốc dỡ, vận chuyển than để bụi than, xỉ không bay ra ngoài môi trường, tiếp tục trồng mới thêm nhiều cây xanh tại khuôn viên các nhà máy, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.