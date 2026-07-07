Nhiệt điện Duyên Hải: Vận hành an toàn, quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2026

Ông Ngô Văn Sỹ, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, kiểm tra công tác vận hành tại khu vực sản xuất ẢNH: MỘNG HUYỀN

Vận hành ổn định, vượt kế hoạch mùa khô

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải sản xuất 9,2 tỉ kWh điện, đạt 101,1% kế hoạch sản lượng điện mùa khô và 52,5% kế hoạch năm do Tổng công ty Phát điện 1 giao; sản lượng điện tăng gần 7% so với cùng kỳ năm 2025.

Đây là kết quả của việc chủ động bám sát phương thức huy động của hệ thống điện, tăng cường kiểm soát tình trạng thiết bị, kịp thời xử lý các tồn tại kỹ thuật và nâng cao hiệu quả công tác vận hành.

Các tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, Duyên Hải 3 và Duyên Hải 3 Mở rộng được vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia. Để duy trì hiệu quả vận hành, Công ty tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý kỹ thuật, tăng cường kiểm tra, giám sát thiết bị, thực hiện công tác bảo dưỡng theo kế hoạch và tối ưu quá trình sản xuất, góp phần nâng cao độ tin cậy và hiệu quả vận hành các tổ máy.

Trung tâm điều khiển các Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải vận hành 24/7, bảo đảm các tổ máy hoạt động an toàn, ổn định ẢNH: MỘNG HUYỀN

Song song với công tác vận hành, Công ty đặc biệt chú trọng bảo đảm nguồn nhiên liệu phục vụ sản xuất. Trên cơ sở bám sát kế hoạch huy động của hệ thống điện, Công ty chủ động phối hợp với Tổng công ty Phát điện 1 và các đơn vị cung cấp để bảo đảm nguồn than ổn định, đáp ứng kịp thời nhu cầu vận hành các tổ máy và sẵn sàng cho các phương án sản xuất trong những tháng cuối năm.

Cùng với nhiệm vụ sản xuất, công tác sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng, mua sắm vật tư thiết bị, nâng cấp hệ thống điều khiển và quan trắc môi trường được triển khai theo đúng kế hoạch. Đây là những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao độ tin cậy của thiết bị, đáp ứng yêu cầu vận hành an toàn, liên tục và lâu dài.

Công ty cũng tiếp tục duy trì nghiêm các quy định về an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Công tác huấn luyện an toàn, diễn tập phòng cháy chữa cháy, kiểm soát môi trường được thực hiện thường xuyên; tỷ lệ tiêu thụ tro, xỉ đạt gần 100%, góp phần sử dụng hiệu quả tài nguyên và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Song song đó, chuyển đổi số, cải cách hành chính và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành tiếp tục được đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Nỗ lực trong 6 tháng tạo đà cho cả năm

Theo ông Ngô Văn Sỹ - Giám đốc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm là sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên trong việc bám sát mục tiêu sản xuất, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và chủ động xử lý những khó khăn phát sinh trong quá trình vận hành.

Toàn cảnh Trung tâm Điện lực Duyên Hải với các nhà máy vận hành ổn định, góp phần bảo đảm cung ứng điện an toàn, liên tục cho hệ thống điện quốc gia ẢNH: MỘNG HUYỀN

"Các tháng cuối năm được dự báo vẫn còn nhiều thách thức khi nhu cầu huy động các tổ máy ở mức cao. Công ty sẽ tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để giữ vững vận hành an toàn, nâng cao độ tin cậy thiết bị, bảo đảm đủ nhiên liệu cho sản xuất, kiểm soát tốt các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và thực hiện hiệu quả công tác sửa chữa, đầu tư. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026", ông Sỹ nói.

Cũng theo lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, bước vào 6 tháng cuối năm 2026, công ty xác định tiếp tục tập trung bảo đảm các tổ máy vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia; hoàn thành kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng, đầu tư xây dựng và các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo đúng tiến độ. Với tinh thần chủ động, đổi mới và quyết tâm cao, tập thể cán bộ, công nhân viên công ty sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, góp phần cùng Tổng công ty Phát điện 1 và Tập đoàn Điện lực Việt Nam bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.