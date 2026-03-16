Nhiệt điện Mông Dương 1 sẵn sàng cho cao điểm điện mùa khô

Nguồn: EVNGENCO3
16/03/2026 09:31 GMT+7

Ngày 11.3.2026, ông Lê Văn Danh, Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) chủ trì làm việc với Công ty Nhiệt điện Mông Dương về công tác sản xuất điện mùa khô và kế hoạch vận hành năm 2026. Tham dự có đại diện các ban của EVNGENCO3 và Công ty Dịch vụ sửa chữa các Nhà máy điện EVNGENCO3 (EPS).

Nhiệt điện Mông Dương 1 sẵn sàng cho cao điểm điện mùa khô - Ảnh 1.

Đoàn công tác thăm khu vực lắp đặt thử nghiệm các thiết bị cải tiến nhằm giảm nhiệt độ đầu ra nước làm mát của Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1

 Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hữu Tuấn - Giám đốc Công ty Nhiệt điện Mông Dương báo cáo kết quả sản xuất điện 2 tháng đầu năm 2026, công tác chuẩn bị đảm bảo sản xuất điện mùa khô và kế hoạch vận hành cả năm 2026; chương trình nâng cao độ tin cậy thiết bị, giảm suất hao nhiệt các tổ máy. Công ty đã lập kế hoạch sửa chữa lớn đại tu tổ máy S2, đồng thời triển khai các giải pháp đảm bảo môi trường và nâng cao hiệu quả vận hành.

Theo tình hình dự báo, nắng nóng năm 2026 có thể đến sớm, kéo dài và gay gắt hơn năm trước, khiến nhu cầu điện tăng cao, nhất là giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8. Vì vậy, tổng công ty yêu cầu đơn vị chủ động chuẩn bị nguồn lực sản xuất, đặc biệt đảm bảo nguồn cung nhiên liệu như than và dầu trong bối cảnh thị trường năng lượng nhiều biến động do tình hình chiến sự trên thế giới.

Nhân dịp này, đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên đội ngũ vận hành viên tại nhà máy, ghi nhận nỗ lực của người lao động đang trực tiếp đảm bảo vận hành các tổ máy an toàn, liên tục. Sự quan tâm, động viên kịp thời này là nguồn động lực để tập thể CBNV Công ty Nhiệt điện Mông Dương tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất điện, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm mùa khô năm 2026.

