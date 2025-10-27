Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Nhiệt điện Mông Dương kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Nguồn: Nhiệt điện Mông Dương
27/10/2025 16:44 GMT+7

Hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 - 20.10.2025), được sự cho phép của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty, Ban Nữ công Công ty nhiệt điện Mông Dương đã tổ chức những hoạt động ý nghĩa, sôi nổi, nhằm tôn vinh vai trò của phụ nữ trong công việc và cuộc sống.

Các chương trình không chỉ góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, mà còn tạo không khí vui tươi, gắn kết giữa các nữ CBCNV trong công ty.

Ngay từ đầu giờ chiều, tại khu Nhà thi đấu tại Nhà xanh, nhà Camp đã rộn ràng tiếng reo hò cổ vũ khi các đội bước vào phần thi đấu các trò chơi vận động: kéo co, hai người ba chân, nhảy bao bố. Những trò chơi tuy giản dị nhưng đòi hỏi tinh thần đồng đội, sự khéo léo và phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên.

- Ảnh 1.

Đại diện Lãnh đạo công ty tặng hoa cho chị em

Buổi tối cùng ngày, chương trình liên hoan, trao giải và chúc mừng được tổ chức trong không khí ấm áp, thân mật. Các tập thể đạt thành tích cao trong các trò chơi được tuyên dương và trao phần thưởng. Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc, các Lãnh đạo các phòng ban, phân xưởng đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể nữ cán bộ, nhân viên, ghi nhận những đóng góp quan trọng của chị em trong công việc và các hoạt động chung của công ty.

