Nhiệt điện Mông Dương nâng cao an toàn lao động

Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ được tổ chức trong tháng 5 với chủ đề "Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ trong kỷ nguyên số" với sự tham gia của đông đảo CBCNV và người lao động trong công ty.

Ông Trần Đăng Toàn, Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn công ty, phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2026

Tại buổi lễ, Ông Trần Đăng Toàn, Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Nhiệt điện Mông Dương, nhấn mạnh công tác ATVSLĐ là yếu tố then chốt bảo đảm vận hành sản xuất điện an toàn, ổn định và hiệu quả; và kêu gọi người lao động nghiêm túc tuân thủ các quy trình kỹ thuật, chủ động nhận diện nguy cơ, phòng ngừa rủi ro và nâng cao ý thức bảo vệ bản thân cũng như đồng nghiệp trong quá trình làm việc.

Trong tháng qua, công ty tăng cường kiểm tra hiện trường sản xuất, rà soát các quy trình để củng cố phòng chống cháy nổ, đẩy mạnh tuyên truyền trực quan tại nơi làm việc và tổ chức các lớp huấn luyện chuyên đề về ATVSLĐ. Đáng chú ý, 389 CBCNV của Công ty đã được bồi dưỡng, hướng dẫn thực hành sơ cấp cứu ban đầu, huấn luyện nhận thức an toàn, nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy…