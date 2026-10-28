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    Nhiệt điện Mông Dương tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10

    Nguồn: Nhiệt điện Mông Dương
    Nguồn: Nhiệt điện Mông Dương
    Hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 - 20.10.2026), Công ty Nhiệt điện Mông Dương phối hợp với Công đoàn tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và giao lưu ý nghĩa, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tôn vinh nữ CBCNV và tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị.

    Chương trình mít tinh kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp. Đại diện lãnh đạo Công ty và Công đoàn đã trao tặng hoa, gửi những lời chúc tốt đẹp, ghi nhận và trân trọng những đóng góp của nữ CBCNV đối với sự phát triển của đơn vị.

    Nhiệt điện Mông Dương tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 - Ảnh 1.

    Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty tặng hoa chúc mừng nữ CBCNV nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10

    Ngay sau chương trình mít tinh, cuộc thi "Vũ điệu Tháng 10" diễn ra sôi nổi với sự tham gia của 5 đội thi đến từ Công đoàn các đơn vị: Khối Văn phòng, Phân xưởng Vận hành, Phân xưởng Nhiên liệu, Phân xưởng Hóa và Phân xưởng Sửa chữa tại Mông Dương - EPS.

    Giải Pickleball nữ thu hút 32 vận động viên tham gia tranh tài ở hai nội dung đôi nữ Newbie và đôi nữ Pro. Các trận đấu diễn ra hấp dẫn, thể hiện tinh thần thi đấu trung thực, đoàn kết và quyết tâm của các vận động viên.

    Nhiệt điện Mông Dương tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 - Ảnh 2.

    Ông Cao Văn Nam - Phó giám đốc Công ty trao giải nội dung đôi nữ Newbie

    Mang đến không khí vui tươi và ấm áp, cuộc thi nấu ăn "Đàn ông vào bếp - Gửi trọn yêu thương" có sự tham gia của 6 đội thi. Bằng sự khéo léo, sáng tạo và tinh thần phối hợp, các đội đã chuẩn bị những mâm cơm hấp dẫn, gửi gắm tình cảm, sự quan tâm và trân trọng dành cho nữ đồng nghiệp.

    Nhiệt điện Mông Dương tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 - Ảnh 3.

    Tập thể nữ CNVCLĐ chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Lãnh đạo công ty, lãnh đạo các đơn vị trong Công ty Nhiệt điện Mông Dương và Công ty EPS

    Chuỗi hoạt động chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 thể hiện sự quan tâm của Công ty Nhiệt điện Mông Dương và Công ty EPS đối với đời sống tinh thần của người lao động, đặc biệt là nữ CBCNV. Qua đó, góp phần lan tỏa văn hóa doanh nghiệp, khích lệ tinh thần đoàn kết, sáng tạo và trách nhiệm, tạo động lực để tập thể CBCNV tiếp tục đồng hành, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chung sức xây dựng đơn vị ngày càng phát triển bền vững.

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    Nhiệt điện Mông Dương Ngày phụ nữ Việt Nam 20.10 Công ty EPS

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