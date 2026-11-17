Đó là thông tin được Ban Quản lý dự án Nhà máy nhiệt điện Na Dương II báo cáo tại buổi kiểm tra tiến độ của đoàn công tác Cục Phát triển doanh nghiệp Nhà nước (Bộ Tài chính) do Phó cục trưởng Hồ Công Trung làm trưởng đoàn, diễn ra mới đây tại công trường dự án tại tỉnh Lạng Sơn.



Đoàn công tác Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước kiểm tra tiến độ xây dựng dự án Nhà máy nhiệt điện Na Dương II

Theo Ban Quản lý dự án Nhà máy nhiệt điện Na Dương II, đến nay khối lượng thi công xây dựng dự án đạt trên 93%, công tác lắp đặt thiết bị đạt trên 87%, hơn 98% thiết bị chính đã tập kết tại công trường.

Các mốc thử áp lực hệ thống đường ống, đóng điện trạm biến áp tự dùng và xung điện máy biến áp chính đã hoàn thành an toàn, đạt yêu cầu kỹ thuật. Trên công trường, hơn 900 cán bộ, kỹ sư và công nhân duy trì làm việc liên tục 3 ca để phấn đấu đạt các mốc tiến độ: đốt lửa lần đầu bằng dầu vào ngày 15.11 và chính thức hòa lưới điện đồng bộ lần đầu vào ngày 30.11.

Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TKV Bùi Minh Tân báo cáo về tiến độ dự án

Phó tổng giám đốc TKV Phan Xuân Thủy phát biểu tại buổi làm việc

Thông tin về đảm bảo nguồn nhiên liệu, lãnh đạo Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc và Công ty Than Na Dương khẳng định đã chuẩn bị sẵn sàng các diện khai thác tại moong than Na Dương, bảo đảm cung ứng đủ khối lượng than sạch có chất lượng phù hợp phục vụ công tác chạy thử vào tháng 12 và chạy tin cậy đầu năm 2027, đồng thời cam kết bảo đảm nguồn than ổn định lâu dài cho cả hai nhà máy.

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó tổng giám đốc TKV Phan Xuân Thủy yêu cầu Tổng công ty Điện lực và các nhà thầu tập trung thực hiện đúng 2 mốc tiến độ ngày 15.11 và 30.11; hoàn tất căn chỉnh kỹ thuật trước ngày 15.12 để sẵn sàng tổ chức lễ khánh thành chào mừng trước ngày 25.12.

Thành viên Hội đồng thành viên TKV Nguyễn Tiến Mạnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Đại diện lãnh đạo TKV yêu cầu lãnh đạo Tổng công ty Điện lực tiếp tục bám sát hiện trường, phối hợp chặt chẽ với tỉnh Lạng Sơn hoàn thiện các thủ tục pháp lý, giấy phép môi trường và công tác phòng cháy chữa cháy.

Ghi nhận nỗ lực của các đơn vị trên công trường, Thành viên Hội đồng thành viên TKV Nguyễn Tiến Mạnh nhấn mạnh quan điểm của tập đoàn là kiên quyết không lùi tiến độ. Ông Mạnh yêu cầu các bên lập đường găng tiến độ chi tiết cho từng hạng mục còn lại để tránh chồng chéo, rà soát kỹ hồ sơ nghiệm thu nhằm bảo đảm điều kiện vận hành an toàn tuyệt đối.

Phó cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước Hồ Công Trung phát biểu kết luận

Kết luận buổi kiểm tra, Phó cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước Hồ Công Trung đánh giá cao tinh thần vượt khó của TKV và các nhà thầu, đồng thời đề nghị toàn công trường giữ vững quyết tâm cao nhất để sớm đưa nhà máy vào vận hành, góp phần giải tỏa áp lực cung ứng điện cho khu vực miền Bắc trong các tháng cao điểm sắp tới.