Nhiệt điện Phú Mỹ cán mốc sản lượng 350 tỉ kWh

Toàn cảnh Trung tâm Điện lực Phú Mỹ ngày nay

Bắt đầu từ năm 1997 với công suất khiêm tốn 288 MW, đến nay công ty đã quản lý vận hành các nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp hiện đại với tổng công suất 2.540 MW. Trong giai đoạn cao điểm 2008 - 2016, đơn vị từng đóng góp khoảng 15,25% sản lượng điện cả nước, giữ vai trò "trái tim năng lượng" quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia.

Điểm sáng của Nhiệt điện Phú Mỹ là khả năng làm chủ công nghệ. Đội ngũ kỹ sư Việt Nam đã vận hành hiệu quả các hệ thống thiết bị phức tạp từ các Tập đoàn hàng đầu thế giới như GE, Siemens, Mitsubishi. Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn bảo dưỡng, các nhà máy luôn đảm bảo hệ số khả dụng trên 93%, thuộc nhóm dẫn đầu khu vực ASEAN.

Trong những năm gần đây, đơn vị đã nhanh chóng thích ứng bằng cách chuyển từ chế độ chạy nền sang vận hành linh hoạt để ổn định hệ thống điện. Số lần khởi động - dừng máy có năm lên đến gần 1.000 lần, tạo áp lực lớn lên thiết bị nhưng cũng khẳng định bản lĩnh và kinh nghiệm của đội ngũ vận hành.

Bên cạnh đó, công ty đã tiên phong ứng dụng AI, Big Data và chuyển đổi số vào quản trị. Chỉ tính từ năm 2017 đến nay, đơn vị đã có 102 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mang lại giá trị làm lợi hàng trăm tỉ đồng. Cột mốc 350 tỉ kWh được xem là kết tinh từ trí tuệ, tinh thần kỷ luật và sự tận tụy của nhiều thế hệ người lao động Phú Mỹ trong suốt gần 30 năm qua.