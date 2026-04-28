Kinh tế Doanh nghiệp

Nhiệt điện Phú Mỹ đảm bảo sản xuất điện dịp Giỗ tổ Hùng Vương, 30.4 và 1.5

Nguồn: EVNGENCO3
28/04/2026 11:24 GMT+7

Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương, lễ kỷ niệm 51 năm ngày Thống nhất đất nước (30.4) và Quốc tế Lao động (1.5), Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, đơn vị thành viên của EVNGENCO3, đã lập kế hoạch, triển khai các phương án tập trung đảm bảo công tác sản xuất điện, nhất là giai đoạn cao điểm mùa khô sắp tới.

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ hiện đang quản lý vận hành 4 nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp (Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2.1, Phú Mỹ 2.1 mở rộng và Phú Mỹ 4), bao gồm 13 tổ máy phát điện với tổng công suất là 2.540 MW. Tổng sản lượng điện lũy kế từ khi đi vào hoạt động đến ngày 15.4.2026 đạt hơn 348 tỉ kWh.

Nhiệt điện Phú Mỹ đảm bảo sản xuất điện dịp Giỗ tổ Hùng Vương, 30.4 và 1.5 - Ảnh 1.

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ quản lý vận hành 4 nhà máy nhiệt điện khí

Từ đầu năm đến ngày 15.4.2026, sản lượng điện của công ty là 2,41 tỉ kWh. Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Phát điện 3, công ty xác định nhiệm vụ trọng tâm là đảm bảo độ khả dụng cao nhất của các tổ máy, vận hành an toàn, tin cậy và linh hoạt trong mọi tình huống, đáp ứng theo huy động của Công ty Vận hành Hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) nhất là trong thời gian nghỉ lễ (25.4 đến 27.4 và 30.4 đến 3.5) và cao điểm mùa khô năm 2026.

Công ty đã triển khai các giải pháp đảm bảo sẵn sàng khả dụng cao, bố trí phương thức vận hành các tổ máy hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm điện tự dùng, đảm bảo cung ứng đủ nhiên liệu khí, dầu để phục vụ sản xuất, đồng thời duy trì các điều kiện an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường theo quy định. Phối hợp với Công ty EPS đẩy mạnh công tác kiểm tra, khắc phục các tồn tại, đảm bảo các tổ máy sẵn sàng đáp ứng phương thức vận hành của hệ thống điện; chuẩn bị vật tư thiết bị dự phòng, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại để đảm bảo xử lý nhanh sự cố phát sinh.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ và tinh thần trách nhiệm cao của tập thể CBCNV, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã và đang nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo vận hành các tổ máy an toàn, liên tục, góp phần giữ vững an ninh năng lượng quốc gia, cung ứng điện trong đợt nghỉ lễ của cả nước.

Nhiệt Điện Phú Mỹ bảo sản xuất điện dịp lễ 30.4 và 1.5 Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ quản lý vận hành 4 nhà máy nhiệt điện khí cung ứng điện trong đợt nghỉ lễ của cả nước Đảm bảo cung cấp điện lễ 30.4
