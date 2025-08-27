Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

Nhiệt điện Phú Mỹ đảm bảo sản xuất điện phục vụ lễ Quốc khánh 2.9

Nguồn: Nhiệt điện Phú Mỹ
27/08/2025 10:02 GMT+7

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ triển khai nhiều phương án đồng bộ, bảo đảm sản xuất và cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Nhiệt điện Phú Mỹ đảm bảo sản xuất điện phục vụ lễ Quốc khánh 2.9- Ảnh 1.

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã xây dựng phương án đảm bảo sản xuất an toàn, liên tục với các nhiệm vụ trọng tâm: bố trí đầy đủ lực lượng vận hành, sửa chữa, PCCC, bảo vệ, CNTT và dân quân tự vệ; chuẩn bị nhiên liệu, vật tư, thiết bị dự phòng; tăng cường tuần tra, giám sát an ninh, kỹ thuật; đồng thời phối hợp công an, quân đội và chính quyền địa phương để bảo vệ tuyệt đối an toàn công trình điện, kho tàng và trụ sở.

Từ 0 giờ ngày 30.8 đến 24 giờ ngày 2.9.2025, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ áp dụng chế độ vận hành nghiêm ngặt, duy trì mức sẵn sàng cao nhất của các tổ máy theo huy động của NSMO. Công ty tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý sự cố, bảo đảm hệ thống dự phòng luôn tin cậy và khôi phục nhanh khi có diễn biến bất thường.

Nhiệt điện Phú Mỹ đảm bảo sản xuất điện phục vụ lễ Quốc khánh 2.9- Ảnh 2.

Công ty luôn đảm bảo nguồn nhiên liệu dự phòng

Công ty tập trung kiểm tra, thử nghiệm hệ thống máy phát điện dự phòng, PCCC, bảo đảm nguồn khí, dầu DO, các thông số hóa và nước khử khoáng đạt tiêu chuẩn. Đồng thời phối hợp với EPS duy trì liên lạc thông suốt, hệ thống chiếu sáng, công tác công xa; cùng chính quyền, công an, quân đội địa phương triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự. Các báo cáo vận hành, an toàn và sự cố (nếu có) sẽ được cập nhật hằng ngày, tổng hợp gửi Tổng Công ty ngay sau kỳ nghỉ lễ.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị và tinh thần trách nhiệm cao của toàn thể CBCNV, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, góp phần bảo đảm cung cấp điện ổn định, tin cậy phục vụ nhân dân và các sự kiện trọng đại của đất nước.

