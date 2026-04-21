Nhiệt điện Phú Mỹ diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp thành phố

21/04/2026 17:29 GMT+7

Sáng ngày 3.4.2026, tại Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ (Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ), Công an TP.HCM chủ trì tổ chức buổi thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) quy mô cấp Thành phố. Đây là hoạt động trọng điểm nằm trong kế hoạch đảm bảo an toàn PCCC đợt cao điểm trên địa bàn TP.HCM.

Buổi thực tập huy động 407 người và 43 phương tiện các loại từ 10 đơn vị tham gia. Trong đó, lực lượng nòng cốt bao gồm Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Phòng Cảnh sát Giao thông (PC08), Phòng Cảnh sát Cơ động (PK02), Công an phường Phú Mỹ và Đồn Công an Khu công nghiệp Tân Thành. Bên cạnh đó là sự phối hợp của lực lượng PCCC&CNCH cơ sở, chuyên ngành từ các đơn vị như: Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Chi nhánh khí Đông Nam Bộ, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, cùng các cơ quan y tế, điện lực và cấp nước địa phương.

Tình huống sự cố giả định là khu vực bồn dầu DO Nhà máy điện Phú Mỹ 1 bị sét đánh, trong khi hệ thống chống sét đang được bảo dưỡng, sửa chữa, gây cháy nổ, tràn dầu xuống lòng đê bao.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, lực lượng PCCC&CNCH tại chỗ của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã nhanh chóng triển khai các hoạt động ứng cứu như: cắt điện khu vực, kích hoạt hệ thống làm mát các bồn lân cận và sử dụng lăng phun bọt để khống chế ngọn lửa. Tiếp đó, Công ty đã liên hệ với các đơn vị xung quanh, cơ quan chức năng, lực lượng chữa cháy địa phương triển khai đội hình hiệp đồng chữa cháy theo đúng kịch bản. Tổ chức cứu nạn người bị mắc kẹt và huy động các phương tiện chuyên dụng để dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Buổi diễn tập đã được triển khai thành công, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị. Ban Chỉ huy đã tổ chức họp rút kinh nghiệm, đánh giá cao công tác chuẩn bị, tinh thần trách nhiệm và khả năng phối hợp nhịp nhàng của các đơn vị.

Khám phá thêm chủ đề

Nhiệt Điện Phú Mỹ EVNGENCO3 phòng cháy chữa cháy diễn tập chữa cháy và cứu nạn
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
