Nhiệt điện Phú Mỹ phát động thi đua đảm bảo an toàn sản xuất điện

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ hiện đang quản lý vận hành 4 nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp (Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2.1, Phú Mỹ 2.1 mở rộng và Phú Mỹ 4), bao gồm 13 tổ máy phát điện với tổng công suất là 2.540 MW. Tổng sản lượng điện lũy kế từ khi đi vào hoạt động đến ngày 20.4.2024 đạt hơn 334 tỉ kWh.

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ quản lý vận hành 4 nhà máy

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã tổ chức phát động và triển khai phong trào thi đua, đảm bảo cung ứng điện cao điểm 6 tháng mùa khô, đầu năm 2024 và thi đua sản xuất chào mừng Kỷ niệm 70 năm, ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21.12.2024). Từ đầu năm 2024 đến nay, Công ty nhiệt điện Phú Mỹ đã triển khai các biện pháp giảm suất hao nhiệt, nâng cao hiệu suất tổ máy, tiết kiệm điện tự dùng, nâng cao hệ số khả dụng của nhà máy. Phú mỹ luôn tập trung cao nhất cho công tác sản xuất, đẩy mạnh kiểm tra, khắc phục các tồn tại, đảm bảo độ khả dụng các tổ máy, sẵn sàng đáp ứng phương thức vận hành của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia; đảm bảo nhiên liệu dự phòng, vật tư thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc, nhất là trong các ngày lễ 30.4 và 1.5 và cao điểm mùa khô sắp tới.

Ngoài ra, Công ty nhiệt điện Phú Mỹ cũng tập trung đảm bảo công tác tuần tra, của lực lượng bảo vệ tại các khu vực sản xuất và các vị trí trọng yếu; đảm bảo hệ thống chiếu sáng an ninh, hệ thống camera hoạt động ổn định, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, cơ quan chức năng, rà soát, xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện, trụ sở cơ quan. Lập lịch trực tăng cường của lãnh đạo, cán bộ, lực lượng bảo vệ, tự vệ, thanh niên xung kích ứng trực trước, trong các ngày lễ.

Công ty sẽ tăng cường lực lượng làm việc vào cao điểm mùa khô năm 2024

Với những mục tiêu và kế hoạch cụ thể đã được đặt ra, tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo vận hành các tổ máy an toàn, liên tục, góp phần giữ vững an ninh năng lượng quốc gia.