Nhiệt điện Phú Mỹ tiên phong đổi mới vì mục tiêu phát triển bền vững

Đổi mới sáng tạo trở thành nét văn hóa đặc trưng

Thực hiện các Nghị quyết của Trung ương Đảng và Đảng ủy cấp trên về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tháng 6.2025, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ (thuộc EVNGENCO3) đã thành lập Ban Chỉ đạo phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số do Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty làm Trưởng ban. Việc thành lập Ban Chỉ đạo thể hiện quyết tâm của đơn vị trong việc đưa đổi mới sáng tạo trở thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và hướng đến phát triển bền vững.

Công ty đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, phân xưởng; đồng thời phát động phong trào thi đua đổi mới sáng tạo với mục tiêu, giải pháp rõ ràng. Tinh thần đổi mới sáng tạo được xác định là nét văn hóa đặc trưng trong văn hóa doanh nghiệp Nhiệt điện Phú Mỹ.

Theo kế hoạch, mỗi phòng, phân xưởng phải đạt tối thiểu 8 điểm đổi mới sáng tạo/năm với các tiêu chí cụ thể, thiết thực. Cách đánh giá bằng điểm số này giúp lượng hóa kết quả, đảm bảo tính minh bạch, đồng thời tạo động lực cạnh tranh lành mạnh giữa các đơn vị. Mục tiêu không chỉ dừng ở điểm số, mà là xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo trở thành yếu tố then chốt giúp Nhiệt điện Phú Mỹ duy trì sức cạnh tranh, phát triển bền vững và nâng cao thương hiệu trong ngành năng lượng.

Đổi mới sáng tạo trong vận hành đã trở thành nét văn hóa của Nhiệt điện Phú Mỹ

Khẳng định sức sáng tạo trong lao động

Năm 2025, Nhiệt điện Phú Mỹ ghi dấu bước tiến mạnh mẽ trong phong trào đổi mới sáng tạo với 25 sáng kiến và 18 giải pháp đang được nghiên cứu, áp dụng vào thực tiễn. Trong đó, 5 giải pháp đã được công nhận sáng kiến cấp Tổng công ty, khẳng định năng lực sáng tạo và tinh thần chủ động của đội ngũ kỹ sư, người lao động.

Các sáng kiến, giải pháp mang tính ứng dụng cao, được triển khai cụ thể đến từng phòng, phân xưởng trong các lĩnh vực: sản xuất, quản trị, tài chính, nhân sự,... Nhiều đề tài tiêu biểu như: Cải tiến mạch điều khiển, bảo vệ và giám sát máy cắt 400VAC; tối ưu chương trình điều khiển Lò thu hồi nhiệt; xây dựng mô hình AI phân tích thông số vận hành tổ máy tuabin khí; thiết kế, lắp đặt bộ đếm dữ liệu ODC; số hóa quy trình báo cáo và quản lý dữ liệu;…

Các giải pháp này không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành, tiết kiệm chi phí, mà còn hướng tới ứng dụng công nghệ số và IoT, thể hiện xu hướng chuyển đổi của ngành điện từ "công nghệ cứng" sang "công nghệ thông minh", góp phần khẳng định vị thế tiên phong của Nhiệt điện Phú Mỹ trong hệ thống phát điện quốc gia.

Nhiều sáng kiến của CBCNV Nhiệt điện Phú Mỹ mang lại hiệu quả cao

Những giải pháp đổi mới sáng tạo của cán bộ, công nhân viên đã làm lợi cho Công ty về nhiều mặt như: giá trị làm lợi về kinh tế, tiết giảm thời gian, nhân công cho vận hành, sửa chữa thiết bị, tổ máy; bảo vệ môi trường sản xuất;… đồng thời tạo được hiệu quả mạnh mẽ trên ba phương diện: Nâng cao độ tin cậy của tổ máy, góp phần giữ vững ổn định hệ thống điện; tối ưu chi phí vận hành và nhanh chóng thích ứng với sự thay đổi.

Chìa khóa để duy trì lợi thế cạnh tranh

Trong bối cảnh ngành điện đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng, ưu tiên nguồn điện xanh và năng lượng tái tạo, các tổ máy của Nhiệt điện Phú Mỹ thời gian qua thường được huy động ít, thời gian vận hành ngắn, công suất phát điện không cao. Trước thực tế đó, Công ty xác định đổi mới sáng tạo là yếu tố then chốt giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường điện, chủ động thích ứng với mọi phương thức vận hành của hệ thống và duy trì sản lượng điện ổn định, hiệu quả.

Với định hướng rõ ràng, mỗi giải pháp đổi mới đều gắn với mục tiêu cụ thể và kết quả đo lường được, Nhiệt điện Phú Mỹ hướng tới biến đổi mới sáng tạo từ khẩu hiệu thành hành động thực tiễn. Công ty khuyến khích mọi cán bộ, người lao động đề xuất ý tưởng, cải tiến quy trình, ứng dụng công nghệ và phương pháp quản trị hiện đại, hình thành môi trường làm việc năng động, sáng tạo và bền vững.

Những nỗ lực này không chỉ giúp Công ty nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu nguồn lực, mà còn góp phần vào sự phát triển vững mạnh của Tổng công ty Phát điện 3 và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong kỷ nguyên chuyển đổi số và năng lượng sạch.