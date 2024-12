Nhiệt điện Phú Mỹ tổ chức Hội nghị Quản lý kỹ thuật EVNGENCO3 năm 2024

Tham dự Hội nghị còn có ông Đinh Quốc Lâm - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, các Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các Ban, lãnh đạo, CBCNV các đơn vị thành viên, liên kết của Tổng công ty.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Dương Thanh Dũng - Trưởng ban KT-SX Tổng công ty báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý kỹ thuật, tình hình công tác sản xuất, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2024; triển khai nhiệm vụ kế hoạch của Tổng công ty năm 2025.

Ông Dương Thanh Dũng - Trưởng ban KT-SX Tổng công ty báo cáo tại Hội nghị

Trong năm 2024, nguồn nhiên liệu khí, than và dự phòng dầu DO đều được đảm bảo cho sản xuất điện. Các đơn vị đã hoàn thành 6 công trình sửa chữa lớn, đáp ứng và vượt tiến độ 9 ngày so với kế hoạch, đảm bảo an toàn, chất lượng.

Tổng sản lượng điện sản xuất năm 2024 của Tổng công ty ước đạt 26,6 tỉ kWh, trong đó, Công ty mẹ là 23,2 tỉ kWh, đạt 91,7% kế hoạch. Dự kiến trong năm 2024, Tổng công ty thực hiện đạt 8/10 chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật theo kế hoạch được EVN giao. Công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường và an toàn hồ đập được chú trọng.

Đối với hoạt động Khoa học công nghệ, Tổng công ty đã tổ chức xét duyệt và thống nhất triển khai 4/6 đề tài nghiên cứu cấp Tổng công ty; công nhận 78 sáng kiến cấp cơ sở, 15 sáng kiến cấp Tổng công ty; đồng thời trình EVN xem xét, công nhận 5 sáng kiến cấp EVN. Các sáng kiến đã phát huy hiệu quả để cải thiện hiệu suất các tổ máy, nâng cao độ tin cậy cũng như chất lượng sửa chữa, giảm chi phí.

Ông Lê Vũ Trung - Phó giám đốc Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ báo cáo tham luận, chia sẻ các giải pháp trong sản xuất điện hiệu quả

Hội nghị tập trung thảo luận nhiều vấn đề trọng tâm của các đơn vị và đề ra giải pháp nhằm ổn định sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh doanh của Tổng công ty như: "Giải pháp nâng cao độ tin cậy, giảm sự cố, giảm suất hao, giảm chi phí để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường điện'' của Công ty Nhiệt điện Mông Dương; "Giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành và tham gia thị trường điện'' của Nhiệt điện Phú Mỹ; "Ứng dụng RCM trong công tác sửa chữa bảo dưỡng và hiệu quả đạt được'' của Thủy điện Buôn Kuốp; "Giải pháp giảm suất hao nhiệt về giá trị PPA trong năm 2025'' của Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân; "Nâng cao năng lực sửa chữa bảo dưỡng, gia công kỹ thuật cao'' của Công ty EPS và "Giải pháp đảm bảo vận hành an toàn trong mùa mưa lũ" của Công ty Thác Bà.

Ông Đinh Quốc Lâm - Chủ tịch HĐQT EVNGENCO3 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Đinh Quốc Lâm - Chủ tịch HĐQT EVNGENCO3 yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng chỉ đạo của EVN, Tổng Công ty triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo cung ứng điện, vận hành tối ưu, an toàn các tổ máy và nâng cao hiệu quả để tăng sức cạnh tranh trên thị trường điện, đồng thời đảm bảo môi trường và đáp ứng mục tiêu chung của EVN để phát triển bền vững.

Ông Lê Văn Danh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty - chủ trì Hội nghị phát biểu

Ông Lê Văn Danh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty xác định nhiệm vụ sản xuất điện trong mùa khô và cả năm 2025 của Tổng Công ty là rất thách thức, đề nghị lãnh đạo các đơn vị quán triệt tinh thần chỉ đạo của HĐQT Tổng công ty, phổ biến nhiệm vụ kế hoạch năm 2025 đến toàn thể người lao động và khẩn trương triển khai thực hiện.

Đặc biệt chú trọng các nhiệm vụ: Đảm bảo các chỉ tiêu vận hành các nhà máy điện an toàn, tin cậy; Vận hành an toàn hồ, đập và khai thác tối ưu nguồn nước, điều tiết cấp nước hạ du; Thực hiện công tác sửa chữa bảo dưỡng đạt chất lượng và tiến độ; Triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm chi phí trong sản xuất, kinh doanh; Tiếp tục triển khai, nghiên cứu các giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ tro xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2; Tiếp tục phát triển các ứng dụng trên nền tảng RMS trong hỗ trợ vận hành tin cậy, hiệu quả các nhà máy; Nghiên cứu triển khai nhà máy điện số.

Hội nghị Quản lý kỹ thuật năm 2024 đã khẳng định những nỗ lực và thành tựu của EVNGENCO3 trong năm qua. Với những định hướng và nhiệm vụ cụ thể cho năm 2025, Tổng công ty quyết tâm tiếp tục phát huy năng lực, vượt qua thách thức, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của ngành điện Việt Nam.