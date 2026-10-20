Nhiệt điện Quảng Trạch 2 ứng dụng công nghệ Mỹ, mỗi năm cung ứng 10 tỉ kWh

Lễ khởi công, phát động thi đua xây dựng Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 2 được EVN và Ban Quản lý dự án điện 2 tổ chức ngày 20.10, cùng với lễ công bố Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 hoàn thành, phát điện lên lưới quốc gia.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và EVN tặng quà động viên các đơn thi công Dự án nhiệt điện Quảng Trạch 2 ẢNH: EVN

Đây là 2 dự án do EVN làm chủ đầu tư với quy mô 4 tổ máy, tổng công suất hơn 3.015 MW, tổng vốn đầu tư 82.145 tỉ đồng, triển khai tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch (xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị) và giao Ban Quản lý dự án điện 2 quản lý.

Trong đó, Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 sử dụng nhiên liệu than và Dự án nhiệt điện Quảng Trạch 2 sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng.

Trước đó, ngày 4.9, UBDN tỉnh Quảng Trị ra quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án này và đây cũng là dự án nằm trong danh mục các dự án năng lượng quan trọng quốc gia theo Quy hoạch Điện VIII.

Đầu năm nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg về nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân trong thời gian cao điểm năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ giao EVN khẩn trương đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành đưa vào vận hành Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch 2, góp phần đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia giai đoạn 2027 - 2030.

Nhiệt điện Quảng Trạch 2 sẽ phát điện vào tháng 1.2030

Cũng theo EVN, Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 2 có quy mô công suất 1.612,8 MW, áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại do Mỹ sản xuất với tua bin khí chu trình hỗn hợp, công nghệ xử lý khí thải với thông số phát thải thân thiện với môi trường.

Dự án này giữ vai trò then chốt trong chuyển dịch cơ cấu nguồn điện theo hướng chuyển đổi xanh, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, nâng cao độ tin cậy của hệ thống điện và thực hiện các cam kết của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 40.123,455 tỉ đồng. Trong đó, EVN thu xếp 20% tổng vốn và 80% còn lại là vốn vay thương mại từ 4 ngân hàng: Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank.

Đến thời điểm này, EVN đã hoàn thành việc thu xếp vốn tín dụng, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cho toàn bộ dự án, hoàn thành lựa chọn nhà thầu để ký kết hợp đồng gói thầu EPC.

Tại lễ phát động thi đua, EVN đặt mục tiêu dự án nhiệt điện Quảng Trạch 2 sẽ phát điện tổ máy 1 vào tháng 2 và tổ máy số 2 sẽ phát điện vào tháng 4.2030, cung ứng cho hệ thống điện quốc gia khoảng 10 tỉ kWh/năm.

Cũng theo EVN, Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 đến nay cơ bản hoàn thành và đã phát điện lên lưới điện quốc gia với sản lượng là 620 triệu kWh. Khi Dự án nhiệt điện Quảng Trạch 2 hoàn thành phát điện, 2 dự án sẽ đóng góp vào lưới điện quốc gia trên 17,2 tỉ kWh/năm, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện đời sống người dân Quảng Trị.