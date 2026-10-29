Nhiệt độ bao nhiêu là nóng 'quá sức chịu đựng' của router Wi-Fi?

Router Wi-Fi là thiết bị mạng phổ biến trong mọi gia đình ngày nay và việc thiết bị tỏa nhiệt khi vận hành liên tục ở cường độ cao là điều tự nhiên. Ngay cả các dòng router cao cấp nhất cũng có thể nóng lên trong quá trình hoạt động bình thường, điều này không phải là dấu hiệu quá nhiệt nguy hiểm nếu mức nhiệt vẫn nằm trong phạm vi cho phép.

Nhưng ngưỡng nhiệt độ bao nhiêu là bình thường, còn khi nào là quá cao có thể khiến thiết bị gặp sự cố?

Router Wi-Fi ấm lên khi sử dụng có phải dấu hiệu quá nhiệt nguy hiểm? ẢNH: CHATGPT

Ngưỡng nhiệt an toàn của router Wi-Fi và những lưu ý tránh hỏng hóc

Ngưỡng chịu nhiệt này có sự khác biệt rõ rệt tùy theo từng dòng sản phẩm và được đo dựa trên nhiệt độ không khí xung quanh thay vì bề mặt vỏ máy. Đơn cử, Google khuyến cáo mẫu Nest Wifi Pro không nên hoạt động khi nhiệt độ môi trường dưới 0 độ C hoặc vượt quá 35 độ C, trong khi mẫu TP-Link Archer AX55 có dải nhiệt vận hành cho phép từ 0 đến 40 độ C.

Nếu router liên tục rơi vào trạng thái quá nóng, đây có thể là dấu hiệu người dùng cần thay mới thiết bị hoặc kiểm tra lại các yếu tố môi trường tác động. Việc đặt router ở nơi bị ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp hoặc gần các lỗ thông gió của máy sưởi vào mùa lạnh sẽ khiến nhiệt lượng tích tụ tăng cao. Bên cạnh đó, việc thiếu không gian thông thoáng, bị che phủ bởi đồ vật hoặc bụi bẩn bám kín các khe tản nhiệt cũng ngăn cản luồng nhiệt bên trong thoát ra ngoài.

Khi phát hiện router quá nóng, người dùng cần lập tức rút phích cắm nguồn và di chuyển thiết bị đến vị trí mát mẻ hơn. Tuyệt đối không bật nguồn trở lại cho đến khi toàn bộ máy đã nguội hoàn toàn nhằm tránh nguy cơ hư hỏng linh kiện.

Ngoài phần thân của router, bộ sạc nguồn đi kèm cũng cần được bố trí tại khu vực thoáng khí và người dùng nên ưu tiên sử dụng adapter chính hãng thay vì các phụ kiện thay thế từ bên thứ ba. Người sử dụng cũng nên chủ động kiểm tra tài liệu hướng dẫn của từng mẫu máy cụ thể để nắm rõ dải nhiệt độ an toàn quy định cho thiết bị của mình.