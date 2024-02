Nhiệt độ giảm sâu, Trung Quốc ban hành cảnh báo cao nhất

Theo AFP, các nhà chức trách Trung Quốc đã tiếp tục ban hành cảnh báo màu cam, mức cao nhất trong thang cảnh báo 3 cấp của nước này, giữa thời tiết giá lạnh.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC) cho biết nhiệt độ trung bình có thể giảm từ 6 đến 12 độ C trong ngày 22.2 ở miền nam đất nước, nơi nhiệt độ hiện ở dao động xung quanh mức 0 độ C. Cũng theo NMA, nền nhiệt tại một số địa phương có thể giảm hơn 20 độ C.

Một phụ nữ ăn mặc theo kiểu nhà Thanh tại Cố Cung ở Bắc Kinh hôm 21.2 AFP

Hãng thông tấn Tân Hoa xã đưa tin NMC đã "kêu gọi chính quyền địa phương đề phòng giá rét, khuyến cáo người dân giữ ấm và kêu gọi thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ cây trồng và thủy sản".

Tại thủ đô Bắc Kinh, tuyết rơi trong đêm khiến thành phố biến thành một tấm màn trắng xóa vào sáng 21.2, với nhiệt độ dao động quanh mức đóng băng.

Xe cộ di chuyển với tốc độ chậm trên các đường cao tốc của thành phố, trong khi vỉa hè phủ đầy tuyết, gây nguy hiểm cho người đi bộ và đi xe đạp.

Chính quyền thành phố cho biết một số khu vực ngoại ô đã ghi nhận tuyết dày tới 4,1 cm, đồng thời đưa ra cảnh báo về những tuyến đường trơn trượt.

"Người dân nên sắp xếp việc đi lại, sử dụng xe buýt và tàu điện ngầm công cộng, lái xe chậm và chú ý an toàn", chính quyền thành phố cho biết trong một tuyên bố trên mạng vào tối 20.2.

Bất chấp thời tiết giá lạnh ở khu vực Cố Cung, một địa điểm tham quan nổi tiếng, một số người mặc trang phục truyền thống vẫn tỏ ra hứng thú trước cảnh tuyết rơi đẹp như tranh vẽ.

"Tôi rất vui khi được đến đây. Cảnh tuyết rơi và những chiếc đèn lồng hình rồng mang lại cho tôi cảm giác sung túc... Tuyết rơi dày báo hiệu một năm no đủ", AFP dẫn lời một du khách đến từ tỉnh Tứ Xuyên ở tây nam Trung Quốc.