Nhiệt độ tại nhiều thành phố Úc cao kỷ lục vì nắng nóng gay gắt

The Guardian đưa tin ngày 9.3 hôm qua là ngày tháng 3 nóng nhất từng được ghi nhận tại thị trấn Edithburgh trên bán đảo Yorke thuộc bang Nam Úc (41,7 độ C) và tại khu vực Kanagulk (40,6 độ C) ở phía tây bang Victoria.



Cục Khí tượng Úc cho biết nhiệt độ thấp qua đêm ở Hobart, thủ phủ bang Tasmania, là 24,3 độ C - đêm nóng nhất tại đây kể từ năm 1912.

Hobart ghi nhận ngày nóng nhất tháng 3 từ khi dữ liệu được ghi lại CHỤP MÀN HÌNH THE GUARDIAN

Theo nhà khí tượng học Sarah Scully tại cơ quan này, trời nóng vào ban đêm là chuyện "thực sự bất thường" đối với Hobart, nơi nhiệt độ ban đêm thấp nhất trung bình tháng 3 là 11 độ C. Bà cho biết nhiệt độ cao nhất cao hơn mức trung bình tháng 3 khoảng 10 đến 16 độ C ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi đợt nắng nóng.

"Nhiệt độ ở Melbourne đã và sẽ cao hơn mức 37 độ C trong suốt kỳ nghỉ cuối tuần dài. Nắng nóng cực độ bắt đầu vào ngày 9.3 và dự kiến tiếp tục kéo dài đến đầu giờ sáng 12.3", bà cho hay.

Nhiệt độ sẽ giảm bớt khi một đợt không khí lạnh từ phía nam kéo đến Melbourne và miền nam Victoria vào ngày 12.3, nhưng miền bắc bang này và một phần bang Nam Úc sẽ tiếp tục oi bức cho đến ngày 14.3 khi khối áp cao di chuyển đi nơi khác.

"Thật bất thường khi những đợt nắng nóng dữ dội như vậy xảy ra vào thời điểm này trong năm, nhưng không phải là chưa từng có", chuyên gia Scully cho biết.

Các nhà tổ chức sự kiện khắp miền đông nam Australia đang lo lắng về vấn đề an toàn và việc hủy bỏ các sự kiện giữa lúc nắng nóng kéo dài.

Một trong những sân khấu của chương trình lễ hội âm nhạc - nghệ thuật WOMADelaide tại thành phố Adelaide (bang Nam Úc) đã phải đóng cửa hôm 10.3 do nắng nóng, trong khi một số sự kiện khác bị hoãn lại cho đến tận đêm khuya hoặc bị hủy do nhiệt độ lên tới gần 40 độ C.

Trong khi miền đông nam nóng bức, người dân ở đầu bên kia nước Úc lại phải đối mặt với tình trạng thời tiết khắc nghiệt hoàn toàn khác. Ở bang Tây Úc, một số khu vực đã được cảnh báo về khả năng xảy ra lũ quét do mưa lớn kéo dài nhiều ngày.