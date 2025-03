Nhiệt tình hỗ trợ thí sinh thi đánh giá năng lực

Tại khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM, khoảng 5 giờ 30, các tình nguyện viên đã vào vị trí sẵn sàng trên các trục đường quan trọng để hướng dẫn thí sinh và phụ huynh tìm đường đến đúng địa điểm thi đánh giá năng lực (ĐGNL).

Các tình nguyện viên chỉ đường đến địa điểm thi cho thí sinh ẢNH: THÁI PHÚC

Nguyễn Huỳnh Mỹ Mỹ, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết: "Các tuyến đường chính ở khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM được phân thành 8 trạm chính, mỗi trạm sẽ có khoảng 10 - 15 tình nguyện viên. Sau đó, chúng mình sẽ chia thành các trạm nhỏ khoảng 3 - 5 bạn để có thể hỗ trợ phụ huynh một cách tốt nhất".

Mỹ cho biết đây là lần đầu làm tình nguyện viên. "Mình từng là thí sinh tham gia thi ĐGNL, hơn ai hết mình hiểu được tâm lý của các bạn nếu đến nhầm địa điểm thi sẽ có phần hoảng loạn. Do vậy nếu mình hỗ trợ được các bạn phần nào, giúp các bạn đến đúng giờ và đúng nơi thi thì mình sẽ cố hết sức", Mỹ nói.

Đi cùng Mỹ, Trần Lý Thu Thảo, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, hào hứng nói: "Tụi mình là tình nguyện viên nên làm được gì cho các bạn là mình sẽ cố thực hiện hết, để cho các bạn có kỳ thi suôn sẻ. Nếu các bạn đi nhầm đường hay thất lạc đồ đạc gì đó thì chúng mình vẫn ở đây để hỗ trợ các bạn. Sáng nay, mình đã dùng xe máy để chở nhiều phụ huynh đi lại giữa hai điểm thi là Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn và Trường ĐH Khoa học tự nhiên do phụ huynh đến nhầm địa điểm thi. Được làm những điều này mình cảm thấy vô cùng tự hào, đặc biệt là còn khoác trên vai áo Đoàn trong lúc làm tình nguyện".

Hai năm liên tiếp tham gia hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi ĐGNL, Ngô Trúc Anh, sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM, chia sẻ: "Năm nay do kỳ thi ĐGNL được tổ chức rộng rãi với quy mô lớn ở 25 tỉnh thành, mình thấy số lượng các bạn thi ở cụm ĐH Quốc gia TP.HCM không đổ dồn về quá nhiều. Tình hình giao thông ổn định hơn, các phụ huynh đến rất sớm. Mình có mặt từ 5 giờ 30 đã thấy rất nhiều phụ huynh đến điểm thi rồi. Tuy nhiên có một số phụ huynh chưa từng đến khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM nên đi nhầm đường, nhưng đã có các bạn tình nguyện viên hỗ trợ di chuyển nên không xảy ra sự cố đáng tiếc".

Chị Lê Mai Chi (26 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM) đưa em gái đến địa điểm thi từ 5 giờ 30, dù 7 giờ 30 mới đến giờ tập trung. "Lần đầu mình xuống khu vực ĐH Quốc gia TP.HCM nên rất sợ nhầm đường, từ 4 giờ hai chị em đã đi xe ôm công nghệ đến điểm thi, không dám đi xe buýt vì sợ tắc đường, may mắn là đến đây có các bạn tình nguyện viên dẫn đường nhiệt tình nên không bị lạc, em mình an tâm thi cử".

Không có tên trong danh sách đăng ký tình nguyện viên nhưng Lê Hòa Thuận, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, vẫn sẵn sàng sử dụng xe máy của mình để dẫn đường cho vị phụ huynh bổ sung hồ sơ cho con, nhưng lại đến nhầm điểm thi. "Lúc đó nhìn thấy cô hoảng loạn lắm, mình là sinh viên, thấy phụ huynh cần được hỗ trợ nên phải giúp đỡ vì việc này nằm trong khả năng. Hơn nữa, bản thân cũng từng là thí sinh thi ĐGNL nên mình hiểu được sự khó khăn của phụ huynh, các cô chú phải áp lực như thế nào trong chuyện thi cử của con cái. Nên với tâm thế đó, mình sẽ tích cực để hỗ trợ hết mình. Không phải là tình nguyện viên trong danh sách đăng ký, nhưng với việc tình nguyện thì mình luôn sẵn sàng", Thuận nói.

Thí sinh Huỳnh Minh Huy, học sinh Trường THPT Tân An, Long An, chia sẻ: "Sáng nay em đi thi nhưng lại quên đem máy tính cầm tay, may mắn có các anh chị tình nguyện viên hỗ trợ cho mượn tạm để vào phòng thi. Thật sự các anh chị rất nhiệt tình, nếu như không có đủ thiết bị thì em không biết phải làm sao để an tâm thi nữa, vì khoảng cách từ nhà đến địa điểm thi khá xa".