Nhiều 'anh trai, chị đẹp' biểu diễn miễn phí tại Đà Lạt

Ngày 3.3, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã thống nhất chủ trương tổ chức lễ hội âm nhạc Ngày hạnh phúc ở Đà Lạt - Happy Day In Dalat tại sân vận động Đà Lạt vào tối 7 – 8.3. Chương trình do Công ty TNHH TZ Việt Phát thực hiện, mở cửa tự do cho người dân và du khách đến thưởng thức.

Sân vận động Đà Lạt, nơi sẽ diễn ra chương trình Happy Day In Dalat ẢNH: D.S

2 đêm diễn có sự tham gia của hàng loạt "anh trai, chị đẹp" trong các show truyền hình thực tế về âm nhạc đình đám thời gian qua: Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Trong đó đêm 7.3, chương trình có sự góp mặt của Neko Lê, BB Trần, Kay Trần, ST Sơn Thạch, Đăng Khôi, Trang Pháp, Thiều Bảo Trâm, Ngọc Phước, Trương Thế Vinh, DJ Khánh, Doãn Hiếu, Khôi Vũ. Đêm 8.3 sẽ có rapper B Ray, Captain Boy, DL Masew, Quân A.P, Anh Tú Atus, Phương Mỹ Chi, Minh Hằng, Hoàng Yến Chibi, Phạm Quỳnh Anh, Phan Lê Ái Phương, DanhKa.

Các nghệ sĩ quy tụ tại Đà Lạt trong đêm nhạc ngày 7 và 8.3 ẢNH: BTC cung cấp

Ban tổ chức hy vọng chương trình sẽ là mang đến một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn cho người hâm mộ với các bản hit đình đám của những nghệ sĩ đang được yêu thích; đồng thời lễ hội âm nhạc lần này cũng thêm một lần khẳng định và phát huy danh hiệu Đà Lạt - thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO.

Ban tổ chức thông tin thêm, trong khuôn khổ lễ hội âm nhạc còn diễn ra các hoạt động bên lề như trải nghiệm trò chơi tương tác ảo - chạy thi cảm biến, lái xe mô phỏng, bóng đá không người, chụp ảnh lưu niệm... tại sân vận động Đà Lạt, một địa điểm check in vô cùng nổi tiếng của giới trẻ trong suốt thời gian qua.