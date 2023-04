Nhiều bất ngờ ở lượt cuối vòng loại, Long An và PVF mất vé dự VCK U.19

Dù có quyền tự quyết nhưng Long An lại đánh mất chính mình trong trận đấu quyết định ở lượt cuối vòng loại giải U.19 tại bảng E trên sân Tiền Giang. Trước đội chủ nhà đã hết hy vọng và phong độ của đội bóng mình đang lên sau khi vượt qua cả An Giang và Đồng Tháp trước đó, nhưng thầy trò HLV Lương Quốc Bảo lại chơi lúng túng như gà mắc tóc. Suốt trận Long An rơi vào trạng thái căng cứng tâm lý, tự mình bị áp lực trong khi đội bóng sông Tiền lại chơi vô cùng thoải mái.



Các cầu thủ Long An (áo trắng) đã đánh mất mình trước Tiền Giang Tuấn Trần

2 bàn thắng dẫn trước từ những pha phản công của Tiền Giang do Nguyễn Thanh Hoài và Nguyễn Duy Anh ghi đánh vào hàng thủ dâng cao và thiếu bọc lót của Long An đã khiến cho đoàn quân áo trắng càng thêm luống cuống. Phải đến phút 90+1, Long An mới có bàn danh dự gỡ 1-2 do Huy Chương ghi, nhưng đó cũng là tất cả những gì họ làm được trước sự kiên cường và thực hiện tốt đấu pháp của đội chủ nhà.

Long An thua nên An Giang trước đó tưởng như hết hy vọng đã bất ngờ giành vé thứ 2 sau Đồng Tháp lọt vào VCK. Trước đó đội bóng của HLV Trần Phú Điền đã thu xếp sớm về quê do đã đá xong đủ 8 trận và cũng không nghĩ mình sẽ giành vé, nhưng kết quả đầy bất ngờ này đã kéo An Giang trở lại đường đua và cùng với đội đầu bảng Đồng Tháp ghi tên mình vào tốp 12 đội dự VCK.

Trần Văn Dũng (7) đi bóng dũng mãnh giúp Tiền Giang phản công sắc nét trước Long An Tuấn Trần

Cùng số phận như Long An là PVF dù họ đã thắng đậm Nam Định đến 6-0 ở lượt cuối bảng B với các bàn thắng do Nguyễn Anh Tuấn (2 bàn), Hà Văn Việt, Nguyễn Quốc Khánh, Trần Vũ Ngọc Tài và một bàn đá phản của hậu vệ đội bóng thành Nam. Với 14 điểm có được lẽ ra PVF sẽ là đội thứ 3 có thành tích tốt nhất nếu như không có cú sảy chân bất ngờ của á quân chủ nhà bảng A là Viettel trước Thanh Hóa.

Về lý thuyết Thanh Hóa còn hy vọng nếu thắng và về thực tế cũng khó trách thầy trò HLV Nguyễn Thanh Hải khi đội bóng của họ đã sớm lọt vào VCK nên trong trận cuối gặp Thanh Hóa, Viettel buộc phải bảo toàn lực lượng khi cất rất nhiều trụ cột như đội trưởng Nguyễn Thành An, Đỗ Văn Chí, Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Đăng Dương, Nguyễn Thành Đạt, Vũ Quốc Anh, Phạm Văn Phong. Chính vì vậy trước một Thanh Hóa rất quyết tâm và tung ra đội hình mạnh nhất với nhiều cái tên nổi bật như Nguyễn Công Sơn, Nguyễn Ngọc Mỹ, Hà Minh Đức. Cầm Bá Thành thì việc đội bóng xứ Thanh chơi mạch lạc hơn và thắng 2-0 là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Chủ nhà bảng A Viettel không tung ra đội hình mạnh nên thua Thanh Hóa Tiến Dũng

Chiến thắng này giúp Thanh Hóa có 19 điểm, đứng thứ 3 bảng A ( bảng có 6 đội) sau Vietetl và Hà Nội (đội đã thắng Hải Phòng 3-0). Theo quy định điều lệ khi so sánh thành tích với các đội xếp thứ 3 khác thì bảng 6 đội sẽ phải bỏ kết quả giữa đội thứ 3 với đội xếp thứ 6 trong bảng. Thanh Hóa chỉ mất 4 điểm trước đội cuối bảng Hải Phòng (thắng 1 hòa 1) nên còn 15 điểm khi so sánh thành tích với các đội xếp thứ 3 khác, đặc biệt là PVF (14 điểm) nên chính thức giành vé cho đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất lọt vào VCK.

HAGL vượt qua Lâm Đồng Minh Trần

Các kết quả khác: Công an Hà Nội thắng Quảng Ngãi 5-1 (bảng A), Đà Nẵng thắng Huế 2-1 (bảng B), HAGL thắng Lâm Đồng 5-1 với hat-trick của Nguyễn Tiến Nam, Bình Định thắng Kon Tum 2-0, Khánh Hòa thắng Phú Yên 3-0 (bảng C), Bình Dương- Bình Thuận 5-0, Tây Ninh thắng TP.HCM 1-0 (bảng D), Cần Thơ- Đồng Tháp 0-0 (bảng E). Như vậy 12 đội chính thức giành quyền lọt vào VCK gồm Vietetl, Hà Nội, Thanh Hóa (bảng A), Đà Nẵng, SLNA (bảng B), HAGL, Khánh Hòa (bảng C), Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh (bảng D), Đồng Tháp, An Giang (bảng E). VCK sẽ tranh tại Tây Ninh từ ngày 22.4 đến 4.5.2023.

Khánh Hòa (áo đỏ) vượt qua Phú Yên để giành vé nhì bảng C Minh Trần

Xếp hạng chung cuộc vòng loại giải U.19