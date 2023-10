Nhiều bất thường tại nhà trọ xây gấp 4 lần số phòng được cấp phép

Đáng nói, nhà trọ này dù xây sai phép gấp 4 lần nhưng vẫn tồn tại nhiều năm qua. Từ đó, dư luận bức xúc đặt vấn đề về trách nhiệm của cơ quan quản lý, chính quyền địa phương.



Xây sai phép và thiếu sót PCCC

Nhà trọ xây sai phép gấp 4 lần vẫn tồn tại nhiều năm qua Trần Kha

Ngày 12.10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH, PC07), Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC tại các nhà trọ trên địa bàn Q.Tân Phú, trong đó có nhà trọ số 24A Khuông Việt của ông Trần Thái Hoàng với quy mô 1 hầm, 7 tầng, 1 tầng thượng với diện tích sàn 624,6 m2.

Tại thời điểm kiểm tra, nhà trọ này có 176 phòng, 255 nhân khẩu (trong đó có 7 người nước ngoài). Đáng chú ý, qua kiểm tra, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM phát hiện trong giấy phép xây dựng, nhà trọ này chỉ có quy mô 41 phòng.

Ngoài ra, chủ nhà trọ xuất trình nhiều giấy tờ liên quan đến an toàn PCCC-CNCH đã được cơ quan chức năng tại Q.Tân Phú chứng nhận nhiều năm trước đó, gồm: Giấy chứng nhận việc huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho các đội viên cấp năm 2018; Bảng thống kê phương tiện, thiết bị PCCC-CNCH ngày 20.7.2015; Phương án chữa cháy theo mẫu PC17 của Nghị định 136/2020/NĐ-CP đã được Công an Q.Tân Phú phê duyệt; Phương án CNCH đã xây dựng (mẫu 04) ngày 19.11.2021 theo quy định của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18.7.2017 của Chính phủ và được UBND Q.Tân Phú phê duyệt ngày 10.1.2022… Bên cạnh đó, chủ nhà trọ đã xuất trình cho đoàn kiểm tra các giấy tờ đã từng được Công an Q.Tân Phú kiểm tra trước đó như: Biên bản kiểm tra an toàn PCCC-CNCH của Đội Cảnh sát PCCC-CNCH (Công an Q.Tân Phú); Quyết định xử phạt hành chính 1 lỗi với số 1,5 triệu đồng.

Sau nhiều giờ kiểm tra, đoàn liên ngành ghi nhận giao thông phục vụ chữa cháy đảm bảo theo quy định; nguồn nước chữa cháy bên trong và bên ngoài đều đảm bảo việc tiếp cận lấy nước khi cần thiết; lối thoát nạn và chiều rộng của hành lang đảm bảo… Qua kiểm tra ghi nhận, thượng tá Lương Nguyễn Hoàng, Phó trưởng PC07, nhận định các phương tiện, thiết bị CNCH của tòa nhà khu trọ cơ bản trang bị đáp ứng được yêu cầu báo cháy, CNCH. Tuy nhiên, thượng tá Hoàng chỉ ra nhà trọ này vẫn còn tồn tại thiếu sót cần phải khắc phục như: tại hành lang đi bộ không lắp đặt cửa ngăn cháy, vách ngăn cháy, chưa đảm bảo yêu cầu theo quy định và cần phải khắc phục.

Kiến nghị UBND Q.Tân Phú xử lý

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Xây dựng xác định nhà trọ 24A Khuông Việt xây sai phép và một số sai khác so với bản vẽ xây dựng. Đại diện Sở xây dựng kiến nghị UBND Q.Tân Phú xử lý vi phạm trong lĩnh vực xây dựng theo thẩm quyền.

Thực trạng nhà trọ 24A Khuông Việt xây sai phép, tăng số lượng phòng gấp 4 lần so với số lượng phòng được cấp phép thể hiện hành vi bất chấp pháp luật, vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực xây dựng. Một số tồn tại thiếu sót không đảm bảo an toàn PCCC; tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến thiệt hại lớn về người, tài sản khi xảy ra hỏa hoạn.

Cảnh sát PCCC kiểm tra hệ thống PCCC ở nhà trọ 24A Khuông Việt

Đáng nói, việc nhà trọ sai phép nghiêm trọng mà vẫn được cơ quan chức năng tại Q.Tân Phú chứng nhận, cấp giấy tờ đảm bảo trong công tác PCCC-CNCH là đúng hay sai? Nhà trọ xây sai phép này tồn tại nhiều năm nay, vậy chính quyền địa phương có biết, giám sát việc này hay không? Trách nhiệm để nhà trọ cao 7 tầng, nằm mặt tiền đường Khuông Việt xây sai phép tồn tại nhiều năm qua thuộc về cơ quan quản lý nào?

Liên quan vấn đề này, ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy P.Phú Trung, cho biết hiện P.Phú Trung đang làm báo cáo chi tiết vụ việc liên quan đến nhà trọ số 24A Khuông Việt để báo cáo lên UBND Q.Tân Phú trong đầu tuần tới. Còn đại diện PC07 cho biết liên quan đến những tồn tại ở nhà trọ trên, PC07 đã yêu cầu Đội Cảnh sát PCCC-CNCH (Công an Q.Tân Phú) tiếp tục theo dõi, xử lý theo thẩm quyền và báo cáo kết quả xử lý cho PC07.