Nhiều bé gái bị lọt dị vật vào 'vùng kín'

Cụ thể, hai bé gái 4 tuổi và 5 tuổi đến Bệnh viện (BV) Nhi đồng 2 khám trong tình trạng viêm âm đạo kéo dài.

Ngày 16.7, tiến sĩ - bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Phó giám đốc BV Nhi đồng 2, cho biết qua kiểm tra, bác sĩ phát hiện có các dị vật trong âm đạo gây nên tình trạng chảy mủ hôi và viêm âm hộ trong thời gian dài. Khai thác bệnh sử được biết trước đó bệnh nhi không đáp ứng với việc điều trị thông thường như vệ sinh vùng âm hộ kết hợp điều trị nội khoa kháng sinh và kháng viêm nên được chuyển đến BV Nhi đồng 2.

Tại BV Nhi đồng 2, bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Tấn Đức, Trưởng khoa Thận niệu và bác sĩ chuyên khoa 1 Phan Nguyễn Ngọc Tú đã trực tiếp thăm khám cho các bé, chẩn đoán nghi ngờ dị vật âm đạo. Cả hai đều được nội soi và phát hiện dị vật lần lượt là bông gòn, viên pin nhỏ từ những món đồ chơi.

Ngay sau khi dị vật được gắp ra, tình hình các bé ổn định. Hiện bệnh nhi không còn viêm nhiễm sau thời gian dai dẳng và được cho xuất viện.

Dị vật được lấy ra từ âm đạo một bé gái BSCC

Hơn 30 bé gái được chẩn đoán dị vật âm đạo

Bên cạnh 2 trường hợp nêu trên, thời gian qua, khoa Thận niệu của bệnh viện đã điều trị cho các trường hợp dị vật tương tự. Theo thống kê từ Phòng Kế hoạch tổng hợp của bệnh viện, từ năm 2021 đến nay, có khoảng 30 bé gái được chẩn đoán dị vật âm đạo.

“Hầu hết các bé đến thăm khám ở độ tuổi từ 3 đến 8 tuổi và chiếm tỷ lệ nhiều nhất từ 4 đến 6 tuổi, với các triệu chứng đặc biệt lưu ý là dịch tiết âm đạo kéo dài. Khác với các nhiễm trùng thông thường, dịch tiết do dị vật có thể liên tục và thường có mùi hôi. Song song đó, vùng âm hộ sinh dục ngoài viêm đỏ cũng rất điển hình, bệnh nhi thường ngứa hoặc kích ứng liên tục không giảm với các phương pháp điều trị thông thường", bác sĩ Thạch cho hay.

Ngoài ra, các bé có thể than phiền đau hoặc khó chịu ở vùng âm đạo, các triệu chứng tiểu khó, tiểu lắt nhắt, tiểu đau cũng có thể có. Ghi nhận bệnh sử, các bệnh nhi thường chơi những loại đồ chơi kích thước nhỏ, lắp ráp hoặc đầu bút chì sáp, nút áo, phụ kiện gấu bông...

Những dị vật không chỉ là nguyên nhân gây viêm nhiễm chảy máu âm đạo kéo dài ở trẻ, đôi khi còn gây nhiễm trùng nặng ảnh hưởng chức năng sinh sản về sau.

“Nếu không được phát hiện và điều trị sớm, dị vật âm đạo có thể dẫn đến các nhiễm trùng nghiêm trọng, hình thành áp xe và các biến chứng khác. Nó cũng có thể gây căng thẳng cảm xúc đáng kể cho trẻ", bác sĩ Thạch khẳng định.

Điều trị sớm tránh ảnh hưởng chức năng sinh sản

Theo bác sĩ Thạch, viêm âm đạo do dị vật xảy ra khi một vật gì đó vô tình bị đặt và nằm trong âm đạo. Điều này có thể là bất cứ thứ gì từ đồ chơi nhỏ, bông gòn, mảnh giấy vệ sinh, hoặc các vật thể khác mà trẻ có thể vô tình đặt vào do tò mò. Các bé gái, đặc biệt là những bé từ 2 đến 7 tuổi, dễ bị tình trạng này do hành vi khám phá tự nhiên và thiếu nhận thức về cơ thể của mình.

Điều trị trường hợp nghi ngờ dị vật âm đạo, các bác sĩ sử dụng phương pháp nội soi âm đạo thám sát, gắp dị vật, vì có thể quan sát rõ bên trong. Ống nội soi âm đạo phải là ống nhỏ để tránh gây tổn hại và rách các mô mềm xung quanh (nhất là màng trinh của bé).

Để phòng ngừa, bác sĩ Thạch nhấn mạnh gia đình nên sát sao con trẻ. Với trẻ lớn nên giải thích cho trẻ về cơ thể của mình, giúp trẻ hiểu những khu vực nhất định là riêng tư và không nên được khám phá bằng các vật thể. Đồng thời phụ huynh hãy thường xuyên nói chuyện, trao đổi với trẻ để các bé cảm thấy an tâm và sẵn sàng chia sẻ về bất kỳ sự khó chịu hoặc cảm giác bất thường nào!

"Phụ huynh nhận thấy bất kỳ triệu chứng nào được đề cập ở trên, điều quan trọng là phải tìm đến sự tư vấn y tế. Bác sĩ có thể thực hiện khám lâm sàng và loại bỏ dị vật một cách an toàn. Đừng cố gắng tự loại bỏ dị vật, vì điều này có thể gây thương tổn thêm", bác sĩ khuyến cáo.