Nhiều bí thư, chủ tịch tỉnh, thành sáp nhập được điều động về Trung ương

Chiều 1.7, Ban Chính sách chiến lược Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cũ, làm Phó trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang trao quyết định điều động của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Anh Tuấn ẢNH: GIA HÂN

Ông Nguyễn Anh Tuấn sinh năm 1979, trình độ tiến sĩ quản lý kinh tế, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh từ tháng 3.2022. Sau khi tỉnh Bắc Ninh sáp nhập với Bắc Giang, Bộ Chính trị đã chỉ định Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang cũ làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh sau sáp nhập.

Cũng tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư điều động ông Nguyễn Đức Hiển, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Cà Mau về làm Phó trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương. Ông Hiển từng là Phó trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương trước khi được điều động làm Phó bí thư Tỉnh ủy Cà Mau vào tháng 9.2024.

Trước đó, nhiều bí thư, chủ tịch, các phó bí thư tỉnh ủy tại các tỉnh, thành sau sáp nhập cũng đã được điều động về Trung ương.

Tại tỉnh Tuyên Quang mới, sau khi hợp nhất Tuyên Quang và Hà Giang cũ, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang cũ, bà Hà Thị Nga, được Bộ Chính trị điều động tham gia Ban thường trực Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bà Hà Thị Nga cũng được Bộ Chính trị giới thiệu để Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương cử làm Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bà Hà Thị Nga, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang (cũ), nhận quyết định điều động của Bộ Chính trị chiều 30.6 ẢNH: GIA HÂN

Ông Hầu A Lềnh, Bí thư tỉnh ủy Hà Giang (cũ), được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang mới.

Tại tỉnh Thái Nguyên mới, sau khi hợp nhất với tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Thái Nguyên (cũ), Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn Hoàng Duy Chinh được điều động về Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và vừa được Quốc hội bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm làm Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Dân tộc Quốc hội.

Ông Trịnh Việt Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên (cũ), được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên mới.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Huy Dũng được điều động giữ chức Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ông Dũng trước đó là Thứ trưởng Bộ TT-TT được luân chuyển về địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Huy Dũng nhận quyết định làm Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ẢNH: DANGCONGSAN.VN

Tại tỉnh Phú Thọ mới, sau khi sáp nhập với các tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ mới, được chỉ định làm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ (cũ), ông Phùng Khánh Tài, cũng được Ban Bí thư chỉ định tham gia Đảng ủy Quốc hội, giữ chức Phó bí thư Đảng ủy.

Tại TP.Hải Phòng mới, sau khi sáp nhập với Hải Dương, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương (cũ) Trần Đức Thắng đã được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó tổng thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ. Ông Thắng trước đó là Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư, được điều động làm Bí thư Hải Dương từ 10.2022.

Người được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng sau sáp nhập là ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũ.

Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm cho các ông Trần Đức Thắng (bìa phải), Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cũ, làm Phó tổng thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ và ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cũ (bìa trái) làm Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc - Tôn giáo ẢNH: VGP

Tại tỉnh Ninh Bình mới, sau khi hợp nhất 3 tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình (cũ) Đoàn Minh Huấn được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ông Đoàn Minh Huấn là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình từ tháng 3.2023 khi đang giữ chức Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Đặng Khánh Toàn cũng được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó chánh văn phòng T.Ư Đảng. Đây cũng là chức vụ ông Toàn đảm nhiệm trước khi được điều động, bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định vào tháng 11.2024.

Ông Đoàn Minh Huấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình cũ, được điều động về làm Phó giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ẢNH: TTXVN

Tại tỉnh Gia Lai mới, sau khi sáp nhập với Bình Định, Bộ Chính trị chỉ định ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, làm Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (mới).

Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (cũ), được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc - Tôn giáo.

Tại TP.HCM mới, sau khi sáp nhập tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu với TP.HCM (cũ), Bí thư Thành ủy TP.HCM được chỉ định là ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư TP.HCM cũ.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM mới, được chỉ định làm Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM sau sáp nhập.

Tại TP.Cần Thơ, sau khi sáp nhập 2 tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang và TP.Cần Thơ, Bí thư Thành ủy TP.Cần Thơ mới được chỉ định là ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cũ.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội.

Tại tỉnh Vĩnh Long, sau khi sáp nhập các tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long và Trà Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến được chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long mới.

Ông Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, được điều động, bổ nhiệm làm Phó trưởng ban Nội chính Trung ương ẢNH: NOICHINH.VN

Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh cũ là ông Ngô Chí Cường được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long mới.

Ông Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long (cũ), không tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long mới. Ông Dũng trước đó là Thứ trưởng Bộ Tư pháp, mới được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long vào tháng 1.2025.

Ông Trần Thanh Lâm, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bến Tre, được điều động, bổ nhiệm trở lại làm Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Tại tỉnh An Giang mới, sau khi sáp nhập An Giang và Kiên Giang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang là ông Lê Hồng Quang được điều động, bổ nhiệm làm Phó trưởng ban Nội chính Trung ương.

Ông Lê Hồng Quang từng là Phó chánh án TAND tối cao trước khi được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang hồi tháng 4.2021.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang (cũ), được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang mới.