Nhiều ca bệnh nặng được cứu chữa thành công tại Bệnh viện Quân y 121

Bệnh viện Quân y 121 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 9; hotline: 19000339) tọa lạc tại số 01 đường 30 tháng tư, phường Ninh Kiều (trung tâm thành phố Cần Thơ) đang là điểm đến tin cậy của bộ đội, người dân nhiều tỉnh, thành trong công tác khám - chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe.

Mọi người đến với Bệnh viện Quân y 121 ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Xử lý thành công gần 60 ca tim mạch

Hôm nay 21.10 tại Bệnh viện Quân y 121, nam bệnh nhân N.H.T (63 tuổi, quê quán xã Đông Phước, thành phố Cần Thơ) đã khỏe lên rất nhiều, ăn ngon, ngủ sâu giấc. Ông xúc động cho biết bản thân và gia đình cảm ơn đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Quân y 121 không biết đến bao giờ cho hết. Ông cho rằng ngày 15.10 vừa qua nếu các bác sĩ Bệnh viện Quân y 121 không chạy đua với thời gian cứu chữa thì hôm nay "Tui đã vĩnh viễn ra đi" rồi.

Thượng tá, bác sĩ chuyên khoa 2, Phan Thanh Hơn, Chủ nhiệm Khoa Nội tim mạch - Hô hấp, Bệnh viện Quân y 121, cho hay ông N.H.T có tiền sử tiểu đường tuýp 2, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu. Bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau ngực dữ dội, tụt huyết áp, sốc tim, người lơ mơ. Bác sĩ tiến hành đo điện tim phát hiện tình trạng ST chênh lên thành dưới (cơ tim đang bị tổn thương hoặc thiếu máu cục bộ cấp tính) dễ dẫn đến nhồi máu cơ tim cấp, nguy cơ tử vong cao. Bệnh nhân lập tức được đưa đi chụp và can thiệp mạch vành cấp cứu. Đáng lo hơn khi đang chuẩn bị chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), bệnh nhân N.H.T bất ngờ rung thất, ngưng tim, tính mạng rơi vào nguy cấp. Ê kíp bác sĩ lúc đó phải tiến hành nhanh việc hồi sức, sốc điện nhằm khôi phục nhịp tim trở lại. Sau khi có kết quả chụp DSA, các bác sĩ (bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cùng phối hợp) đã xử lý thành công giành lại sự sống kịp thời cho bệnh nhân.

Bệnh nhân N.H.T sẽ sớm được xuất viện ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Một nam bệnh nhân khác cũng được bác sĩ Bệnh viện Quân y 121 cứu chữa thành công do liên quan tim mạch. Theo đó đầu sáng sớm 19.10, ông V.T.T (45 tuổi, ngụ phường Ninh Kiều) bất ngờ đau ngực dữ dội, tụt huyết áp, người lơ mơ. Vào cấp cứu, bác sĩ Bệnh viện Quân y 121 tiến hành đo điện tim và phát hiện bệnh nhân bị ST chênh lên thành dưới. Nếu không xử lý kịp thời, ông V.T.T đối diện với nguy cơ tử vong. Ê kíp bác sĩ tiến hành can thiệp nhanh và không lâu sau đó, bệnh nhân hết đau ngực, huyết áp trở về ổn định. Khoảng 2 ngày nữa bệnh nhân này sẽ xuất viện.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Thanh Hơn, 3 tháng cuối năm 2025, Bệnh viện Quân y 121 đã xử lý thành công 8 ca bệnh nặng liên quan tim mạch. Đặc biệt từ đầu năm 2026 đến nay, Bệnh viện Quân y 121 đã kịp thời giành lại sự sống cho gần 60 bệnh nhân tim mạch. Công tác cứu chữa tim mạch đầy thách thức này tiếp tục được phát huy trong thời gian tới.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Thanh Hơn thăm khám cho bệnh nhân V.T.T ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Công tác cứu người luôn được đặt trên hết

Hiện nay có những ngày, Bệnh viện Quân y 121 đón hơn 2.000 lượt người đến khám, chữa bệnh. Vì thế các ngày (thứ hai đến chủ nhật) Bệnh viện Quân y 121 luôn sẵn sàng tiếp đón bệnh nhân, cứu chữa kịp thời. Chính vì công tác cứu người luôn đặt lên hàng đầu này, Bệnh viện Quân y 121 đã mang đến niềm tin lớn cho bệnh nhân gần xa.

Cuối tháng 9 vừa qua, ông Đ.N.L (62 tuổi, quê quán xã Đông Hiệp, thành phố Cần Thơ) có dấu hiệu đột quỵ ở nhà và vào cấp cứu ở Bệnh viện Quân y 121 lúc gần nửa đêm, trễ hơn 5 tiếng. Nếu trễ khoảng 60 phút nữa, não bị tổn thương, công tác cứu chữa đối diện nhiều khó khăn, hiệu quả hồi phục kém.

Đại tá, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hữu Tuệ, Chủ nhiệm Khoa Nội thần kinh - Đột quỵ Bệnh viện Quân y 121 cho biết các kết quả cận lâm sàng cho thấy bệnh nhân Đ.N.L bị cục máu đông gây tắc việc đưa máu lên não. Ngay lúc đó Bệnh viện Quân y 121 lập tức khởi động hệ thống cứu chữa đột quỵ, thuyên tắc mạch vành. Các bác sĩ Bệnh viện Quân y 121 và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ đã phối hợp nhịp nhàng tiến hành thành công lấy cục máu đông ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Trường hợp này nếu không cứu chữa kịp thời, đúng phương pháp, bệnh nhân dễ rơi vào hôn mê sâu, dẫn đến tử vong.

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Quốc Toàn kiểm tra sức khỏe bệnh nhân T.N.N.T

ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Theo thạc sĩ, bác sĩ Phạm Quốc Toàn, Phó chủ nhiệm phụ trách Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Quân y 121, nam bệnh nhân T.N.N.T (47 tuổi, ngụ xã Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) khi vào viện nhịp tim, huyết áp, men tụy đều tăng rất cao. Đặc biệt, mỡ máu tăng hơn 140 lần so với mức bình thường. Tiến hành hội chẩn cấp viện, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân T.N.N.T bị viêm tụy cấp rất nặng, nguy cơ đe dọa tính mạng. Thông qua chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo bệnh viện cùng sự phối hợp nhịp nhàng của các bác sĩ chuyên môn sâu, tay nghề cao, bệnh nhân lập tức được bù dịch, giảm đau, dinh dưỡng tiết chế, hạ mỡ máu kết hợp thay huyết tương. Sau khi thay huyết tương, bệnh nhân qua cơn nguy kịch, sớm tỉnh táo, tiếp xúc tốt, mạch - huyết áp ổn định, giảm đau bụng, men tụy về bình thường.

Khu điều trị nội trú 600 giường Bệnh viện Quân y 121 ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Đại tá, Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Mạnh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Quân y 121, cho hay hạ tuần cuối tháng 8 rồi, bệnh nhân L.D.N (49 tuổi, ngụ phường Long Tuyền, thành phố Cần Thơ) đã vượt qua cơn hiểm nghèo trong gang tấc. Bệnh nhân này có tiền sử rối loạn lipid máu và bị ong vò vẽ chích nhiều vết, sau đó xuất hiện nhức đầu, chóng mặt, đau ngực. Bệnh nhân L.D.N vào Bệnh viện Quân y 121 cấp cứu, các kết quả cận lâm sàng cho thấy men tim tăng quá cao, tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước, cảnh báo nhồi máu cơ tim cấp. Hội chẩn viện cấp cứu xác định bệnh nhân bị hội chứng mạch vành cấp tính, bác sĩ tiến hành nong, đặt stent, giành lại sự sống cho bệnh nhân. "Thời gian gần đây, Bệnh viện Quân y 121 đã cứu sống kịp thời nhiều ca bệnh ngặt nghèo trong đó có nam bệnh nhân 100 tuổi bị thủng tạng rỗng, nữ bệnh nhân cao niên bị nhồi máu cơ tim cấp, thai phụ bị rắn hổ mang cực độc cắn, nam bệnh nhân thủng tiền môn vị dạ dày… Bệnh viện Quân y 121 luôn xác định bệnh nhân là trên hết, vì thế đã nỗ lực hết mình cứu chữa nhằm mang lại niềm vui lớn cho mọi người…", bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Mạnh Hùng thông tin.