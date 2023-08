Nhiều chính sách mới từ 15.8, 'liên quan' đến ngành công an

Cấp biển số xe theo mã định danh

Theo chính sách mới tại Thông tư 24/2023 của Bộ Công an, kể từ 15.8, biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe (biển số định danh).

Từ 15.8, biển số xe sẽ được cấp và quản lý theo mã số định danh HÀ THU

Đối với chủ xe là công dân Việt Nam thì biển số xe được quản lý theo số định danh cá nhân.

Trường hợp chủ xe là người nước ngoài thì biển số xe được quản lý theo số định danh của người nước ngoài do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập hoặc số thẻ thường trú, số thẻ tạm trú hoặc số chứng minh thư khác do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Đối với chủ xe là tổ chức thì biển số xe được quản lý theo mã định danh điện tử của tổ chức do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập; trường hợp chưa có mã định danh điện tử của tổ chức thì quản lý theo mã số thuế hoặc quyết định thành lập.

Khi xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu xe thì biển số định danh của chủ xe được cơ quan đăng ký xe thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình. Số biển số định danh được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày thu hồi; quá thời hạn nêu trên, nếu chủ xe chưa đăng ký thì số biển số định danh đó được chuyển vào kho biển số để đăng ký, cấp cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

Nâng tuổi nghỉ hưu sĩ quan CAND

Tháng 6.2023, Quốc hội thông qua luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật CAND, có hiệu lực từ ngày 15.8.

Theo quy định mới, số lượng sĩ quan mang cấp bậc hàm thiếu tướng của ngành công an tăng từ không quá 157 lên không quá 162 người TUYẾN PHAN

Theo chính sách mới, hạn tuổi phục vụ cao nhất của hạ sĩ quan, sĩ quan CAND quy định như sau: hạ sĩ quan: 47; cấp úy: 55; thiếu tá, trung tá: nam 57, nữ 55; thượng tá: nam 60, nữ 58; đại tá: nam 62, nữ 60; cấp tướng: nam 62, nữ 60.

Hạn tuổi phục vụ cao nhất của nam sĩ quan (đại tá và cấp tướng), nữ sĩ quan (thượng tá và đại tá) được thực hiện theo lộ trình về tuổi nghỉ hưu đối với người lao động như quy định của bộ luật Lao động.

Cũng theo quy định mới, ngành công an sẽ có số lượng sĩ quan mang cấp bậc hàm thượng tướng không quá 7 người, bao gồm thứ trưởng Bộ Công an (không quá 6 người) và sĩ quan CAND biệt phái được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Số lượng sĩ quan mang cấp bậc hàm thiếu tướng cũng tăng, từ không quá 157 như trước đây lên không quá 162 (tăng tối đa 5 người).

Sửa đổi thông tin trên giấy tờ xuất nhập cảnh

Cũng trong tháng 6.2023, Quốc hội thông qua luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, có hiệu lực thi hành kể từ 15.8.

Hộ chiếu mẫu mới sẽ có thêm thông tin "nơi sinh" TUYẾN PHAN

Theo chính sách mới, thông tin trên giấy tờ xuất nhập cảnh bao gồm: ảnh chân dung; họ, chữ đệm và tên; giới tính; nơi sinh; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; ký hiệu, số giấy tờ xuất nhập cảnh; cơ quan cấp; ngày, tháng, năm cấp; ngày, tháng, năm hết hạn.

Ngoài ra còn có số định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân; chức vụ, chức danh đối với hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ phù hợp với yêu cầu đối ngoại; thông tin khác do Chính phủ quy định.

So với trước đây, mẫu hộ chiếu mới có thêm thông tin "nơi sinh". Quy định này nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh vào các nước trên thế giới, không để xảy ra tình huống như một số nước ở châu Âu tạm dừng cấp thị thực vào mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam với lý do trong hộ chiếu không ghi thông tin nơi sinh, hồi tháng 7.2022.

Cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 127/2023 về việc áp dụng cấp thị thực điện tử cho công dân các nước, vùng lãnh thổ; các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 15.8.

Chính phủ quyết nghị cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ T.N

Theo chính sách mới, Chính phủ quyết nghị thực hiện cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ qua cửa khẩu đường hàng không (13 cửa khẩu); cửa khẩu đường bộ (16 cửa khẩu); cửa khẩu đường biển (13 cửa khẩu).

Trong quá trình triển khai, Chính phủ giao Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp cần thiết bảo đảm chủ quyền, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Nghị quyết số 127/2023 sẽ thay thế Nghị quyết số 79/2020 và Nghị quyết số 60/2022. Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư chịu trách nhiệm thi hành.

Nâng thời hạn tạm trú đối với công dân của 13 nước

Chính phủ cũng ban hành Nghị quyết số 128/2023 sửa đổi Nghị quyết số 32/2022 về việc miễn thị thực cho công dân một số nước, có hiệu lực từ 15.8.

Theo đó, Chính phủ quyết nghị về việc miễn thị thực cho công dân 13 nước với thời hạn tạm trú 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Những nước này gồm: Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan và Belarus

Như vậy, so với Nghị quyết số 32/2022, thời hạn tạm trú đối với công dân các nước trên sẽ được nâng từ 15 ngày lên 45 ngày, theo chính sách mới.