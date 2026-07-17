Nhiều chính sách ưu đãi về khuyến nông có hiệu lực từ tháng 8

Người nông dân ở Hà Nội gieo cấy lúa TUẤN MINH

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 268/2026/NĐ-CP quy định hình thức, phương thức, đối tượng, chính sách về khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp theo quy định tại khoản 4 điều 52 luật Chuyển giao công nghệ.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20.8, áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp tại Việt Nam.

Theo đó, nghị định quy định người tham gia đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng khuyến nông được hỗ trợ tối đa 100% chi phí tài liệu, tiền ăn, đi lại, nơi ở.

Người tham gia giảng dạy, trợ giảng, hướng dẫn thực hành, tham quan, tổ chức lớp học cũng được hưởng 100% các chế độ hỗ trợ; khuyến khích, thu hút các chuyên gia, nhà khoa học, nghệ nhân, nông dân sản xuất giỏi tham gia giảng dạy các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng khuyến nông.

Theo nghị định, các mô hình khuyến nông triển khai trên địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, địa bàn bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, dịch hại theo công bố của cấp có thẩm quyền (trong thời hạn không quá 3 năm) được hỗ trợ tối đa 100% tổng chi phí xây dựng; mô hình ở địa bàn khác được hỗ trợ tối đa 50% tổng chi phí xây dựng.

Cạnh đó, Nhà nước sẽ hỗ trợ 100% chi phí triển khai mô hình và hỗ trợ tối đa 100% chi phí tư vấn, đào tạo để được cấp chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, mã số vùng trồng… với các sản phẩm của mô hình.

Nghị định cũng quy định nhiều chính sách trong việc hỗ trợ nhân rộng các mô hình. Trong đó quy định hỗ trợ tối đa 100% chi phí tham quan học tập, phổ biến nhân rộng mô hình, hội thảo, hội nghị và hỗ trợ chi phí về giống, thiết bị, vật tư thiết yếu để nhân rộng mô hình ở mức tối đa bằng 60% chi phí xây dựng mô hình.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.