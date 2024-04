Nhiều cơ hội chọn lựa ngành học yêu thích tại Trường ĐH Trà Vinh

4 năm liền, Trường ĐH Trà Vinh lọt vào Top 200 Đại học xanh - phát triển bền vững và nhiều đóng góp cho xã hội - UI Greenmetric World University Rankings xếp hạng. Trường liên tục thăng hạng 43 trong tốp 100 của WURI Ranking 2023 - trường có ảnh hưởng và đóng góp tích cực cho xã hội (tăng 19 bậc so với năm 2022, tăng 28 bậc so với năm 2021; tăng 43 bậc so với năm 2020). Xem thông tin tuyển sinh tại: https://www.tvu.edu.vn/