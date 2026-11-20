Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ cho biết: Mục tiêu đến năm 2030, tuổi thọ trung bình của người dân đạt 75,5 tuổi, trong đó số năm sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm, không chỉ là những chỉ tiêu chuyên môn của ngành y tế mà là thước đo chất lượng phát triển đất nước, chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả của các chính sách an sinh xã hội. Để hiện thực hóa những mục tiêu ấy, ngành y tế cần có những chuyển đổi mang tính chiến lược, chuyển từ tư duy đầu tư riêng lẻ cho từng cơ sở y tế sang phát triển đồng bộ năng lực của toàn hệ thống; chuyển từ tiếp nhận công nghệ sang từng bước làm chủ công nghệ; chuyển từ ứng dụng các giải pháp đơn lẻ sang xây dựng hệ sinh thái y tế dựa trên khoa học, dữ liệu và đổi mới sáng tạo.

Phẫu thuật rô bốt triển khai tại hệ thống y tế Vinmec, một trong những kỹ thuật được giới thiệu tại Tuần lễ Y tế toàn cầu Việt Nam 2027 ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo đó, Tuần lễ Y tế toàn cầu Việt Nam 2027 không chỉ trưng bày công nghệ mà sẽ cùng kết nối khoa học với nhu cầu thực tiễn; kết nối doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, thầy thuốc để những thành tựu công nghệ phục vụ người bệnh.

Theo ban tổ chức, Tuần lễ Y tế toàn cầu Việt Nam 2027 tập trung vào thiết bị y tế, phẫu thuật rô bốt, bệnh viện thông minh và du lịch y tế; giới thiệu dược phẩm, nguyên liệu và dược liệu, thuốc sinh học, vắc xin, liệu pháp tế bào và gien; công nghệ xét nghiệm và chẩn đoán với các giải pháp xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh ứng dụng AI.

Dịp này, diễn đàn y tế toàn cầu cũng được tổ chức, tập trung vào những ưu tiên phát triển hệ thống y tế, mô hình hợp tác và giải pháp nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ, đặc biệt trong các lĩnh vực ung bướu, y học chính xác, lão hóa khỏe mạnh, chăm sóc cộng đồng. Đặc biệt là cơ hội cho du lịch y tế - vấn đề được ngành y tế đẩy mạnh từ năm 2027 với đề án du lịch kỳ vọng là đề án "tỉ đô".

Hiện một số đơn vị trong nước đã làm chủ vắc xin công nghệ mới; tiếp nhận chuyển giao vắc xin ung thư; nghiên cứu ứng dụng liệu pháp tế bào trong điều trị (liệu pháp tế bào Car-T); làm chủ công nghệ sản xuất tế bào gốc, từ khâu phân lập đến nuôi cấy, tăng sinh, bao gồm tế bào gốc từ mô mỡ, dây rốn, tủy răng sữa và tủy xương, làm chủ được các công nghệ nuôi cấy, sản xuất tế bào gốc từ nhiều nguồn khác nhau; nghiên cứu ứng dụng liệu pháp miễn dịch tự thân trong điều trị một số bệnh ung thư (não, xương, ung thư cổ tử cung).