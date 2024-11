Nhiều công ty thuộc hệ sinh thái FLC bị xử phạt trên thị trường chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 27.11 đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Chứng khoán BOS (mã chứng khoán ART). Đây là một công ty có liên quan đến Tập đoàn FLC lẫn vụ án thao túng chứng khoán do ông Trịnh Văn Quyết gây ra.

Nhiều công ty thuộc hệ sinh thái FLC bị xử phạt trên sàn chứng khoán ẢNH: FLC

Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt BOS 175 triệu đồng do báo cáo có nội dung sai lệch. Công ty báo cáo sai tỷ lệ vốn khả dụng đối với báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30.4, 31.5, 30.6, 31.7 và 31.8 và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30.6 đã được soát xét. Công ty này cũng phải khắc phục bằng cách báo cáo thông tin chính xác tỷ lệ vốn khả dụng đối với các báo cáo trên. Công ty chứng khoán BOS hiện đang bị đặt trong tình trạng kiểm soát do không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính theo quy định.

Cách đây một tuần, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ra quyết định xử phạt một đơn vị thành viên khác trong hệ sinh thái Tập đoàn FLC là Công ty CP Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC (FLC GAB - mã chứng khoán GAB). Công ty FLC GAB bị phạt 85 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định. Công ty này không công bố trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và trang thông tin điện tử của công ty về báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét, báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, báo cáo thường niên năm 2023, báo cáo tài chính bán niên năm 2024 đã được soát xét.

Đầu tháng 8 vừa qua, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội tuyên án vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Tập đoàn FLC và các công ty do ông Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm thực hiện. Ông Trịnh Văn Quyết đứng tên 23 tài khoản chứng khoán tại 41 công ty chứng khoán và chỉ đạo bà Trịnh Thị Minh Huế để Huế chỉ đạo bà Trịnh Thị Thúy Nga cấp khống tiền cho các tài khoản để bà Huế sử dụng, thực hiện các hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART. Tất cả những cổ phiếu này hiện đều đã bị hủy giao dịch và ngừng giao dịch...